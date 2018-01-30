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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 118,6 млрд руб.
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30 января 2018 года 10:50
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 118,6 млрд руб.
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30 января. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 30 января по данным на начало операционного дня выросло до 118,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 17,4 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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.30 января 2018 года 19:30
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 30 января снизилась на 0,26% и составила 39071,226 млрд руб.
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.30 января 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1699 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,6403 руб. Минимальный курс евро составил 69,37 руб.,... читать дальше
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Рынок акций РФ завершил торги в незначительном минусе на фоне укрепления рубля после известий об отсутствии новых антироссийских санкций со стороны США. Минфин США составил "кремлевский список" исходя из формальных критериев, включив в него бизнесменов РФ с состоянием... читать дальше
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.30 января 2018 года 18:47
Европейское деловое лобби в РФ выступило с критикой в адрес антироссийских шагов американской администрации. "Ассоциация европейского бизнеса выражает глубочайшую обеспокоенность в связи с публикацией так называемого "кремлевского доклада", подготовленного министерством... читать дальше
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"Московская биржа" зарегистрировала биржевые облигации ООО "Держава-Платформа" серии БО-01Р-01 объемом 500 млн рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении компании. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-00366-R-001P... читать дальше
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Рынок IPO США начал год с нового рекорда: объем первичных размещений акций на американской бирже в январе составил $7,9 млрд, что является максимальным показателем в истории для этого месяца, пишет MarketWatch со ссылкой на данные компании Dealogic. Всего в уходящем... читать дальше
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.30 января 2018 года 18:09
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