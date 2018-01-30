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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 55,88/56,92 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 14 коп., Cредний курс продажи...

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Минфин подготовил проект поправок в Налоговый кодекс (НК) РФ, предусматривающий установление предельного размера суммы пеней, начисленных на недоимку, они не должны превышать размер этой недоимки. Как говорится в пояснительной записке к документу, он подготовлен во... Как говорится в пояснительной записке к документу, он подготовлен во... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 30 января составили по Российской Федерации 1354,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1015,2 млрд руб. На... На... читать дальше

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В ходе сегодняшних азиатских торгов курс доллара США продолжает расти относительно основных мировых валют на фоне повышения доходности американских гособлигаций. Вчера в ходе торгов доходность 10-летних US Treasuries до самой высокой отметки с апреля 2014 года, отмечает... Вчера в ходе торгов доходность 10-летних US Treasuries до самой высокой отметки с апреля 2014 года, отмечает... читать дальше

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Министерство транспорта РФ внесло в правительство законопроект, согласно которому из общественного транспорта нельзя высаживать на мороз не только детей, но и взрослых безбилетных пассажиров, сообщают "Известия" со ссылкой на представителей ведомства. "Минтранс... "Минтранс... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service изменило прогнозы рейтингов Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, а также еще 8 регионов и двух госкомпаний со "стабильного" на "позитивный" вслед за аналогичным действием по отношению к суверенному рейтингу... читать дальше

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0 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 31 января однодневные биржевые облигации серии КС-2-241 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках второй программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-2... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках второй программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-2... читать дальше

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"Кремлевский список" Минфина США, похож на книжку "Кто есть кто в российской политике", заявил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. А.Дворкович в числе других высокопоставленных членов российского правительства вошел в "кремлевский список" А.Дворкович в числе других высокопоставленных членов российского правительства вошел в "кремлевский список" "Я как член... "Я как член... читать дальше

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Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют негативную динамику в ходе торгов во вторник вслед за падением американского рынка акций, обусловленным ростом доходности гособлигаций, сообщает MarketWatch. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific с... Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific с... читать дальше

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Внешэкономбанк (ВЭБ) установил ставку 1-го купона облигаций серии ПБО-001Р-К005 объемом 8 млрд рублей в размере 7,15% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. ВЭБ 30 января с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на облигации серии... ВЭБ 30 января с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на облигации серии... читать дальше

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Кипрская компания Bimersano Services Ltd увеличила свою долю в Промсвязьбанке с 0,000005% до 9,969594%, следует из материалов кредитной организации. Промсвязьбанк с 15 декабря 2017 года санируется через Фонд консолидации банковского сектора, а 17 января 2018 года... Промсвязьбанк с 15 декабря 2017 года санируется через Фонд консолидации банковского сектора, а 17 января 2018 года... читать дальше

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Американские фондовые индексы снизились в понедельник, снижение Dow Jones и S&P 500 было максимальным в этом году. Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник снизился на 177,23 пункта (0,67%) - до 26439,48 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник снизился на 177,23 пункта (0,67%) - до 26439,48 пункта. Standard & Poor's 500 за день... Standard & Poor's 500 за день... читать дальше

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Новая стратегия национальной обороны США не подразумевает конфронтации с какой-либо мировой державой, однако признает наличие соперничества между странами, заявил в понедельник заместитель помощника главы Пентагона Элбридж Колби. "Это не конфронтационная стратегия, но... "Это не конфронтационная стратегия, но... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться после достижения в конце прошлой недели максимумов более чем за три года. Кроме того, трейдеры продолжают внимательно следить за ситуацией в Венесуэле. Кроме того, трейдеры продолжают внимательно следить за ситуацией в Венесуэле. Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской... Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской... читать дальше

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Сбербанк России подтверждает, что приступил к обсуждению с Emirates NBD продажи доли в уставном капитале своей турецкой "дочки" DenizBank, говорится в пресс-релизе Сбербанка. "Обсуждения находятся на начальной стадии, в настоящий момент нет точной информации о том,... "Обсуждения находятся на начальной стадии, в настоящий момент нет точной информации о том,... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поставил задачу обеспечить долгосрочный устойчивый экономический рост, а также повысить эффективность российской экономики за счёт развития трудового потенциала. "Сегодня период рецессии в экономике страны пройден, по ряду отраслей, в том... "Сегодня период рецессии в экономике страны пройден, по ряду отраслей, в том... читать дальше

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