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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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Промпроизводство в декабре снизилось на 1,5%
Снижение промпроизводство в декабре замедлилось до 1,5%, но оказалось сильнее прогнозов аналитиков. По данным Росстата, за год промпроизводство выросло на 1% после роста на 1,3% годом ранее
 
США решили ударить санкциями по российскому ОПК
В рамках закона "О противодействии противникам США посредством санкций" Госдепартамент может начать вводить с 29 января новые антироссийские санкции. "Начиная с сегодняшнего дня (понедельник, 29 января, по местному времени) Госдепартамент может...
 
Минфин США публикует "кремлевский список"
Минфин США опубликовал предусмотренный новым законом о санкциях "кремлевский список" в рамках, в него вошли бизнесмены Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Владимир Потанин, Михаил Фридман. Также в списке бизнесменов Алишер Усманов, Вагит Алекперов,...
 
Долги потенциальных банкротов превысили 31 млрд рублей
Объем долга заемщиков, получивших возможность объявить себя несостоятельными, на начало года достиг почти 32 млрд рублей, увеличившись вдвое с января 2017 года, пишут "Известия", ссылаясь на исследование Национального центра банкротств (НЦБ). Число...
 
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30 января 2018 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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30 января. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
09:30 Предварительная оценка ВВП Франции IV квартал 2017
10:45 Данные о потребительских расходах во Франции Декабрь 2017
12:00 Индекс потребительского доверия к экономике Италии Январь 2018
12:30 Изменение денежной массы в Великобритании Декабрь 2017
13:00 Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне Январь 2018
13:00 Предварительная оценка ВВП еврозоны IV квартал 2017
16:00 Предварительная оценка потребительских цен в Германии Январь 2018
17:00 Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США Ноябрь 2017
18:00 Индекс доверия потребителей (Conference Board) Январь 2018

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
30 января 2018 года 10:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 55,88/56,92 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 55,88/56,92 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 14 коп., Cредний курс продажи...
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30 января 2018 года 09:58
Минфин: суммы пеней, начисленных на недоимку, не должны превышать размер этой недоимки
Минфин подготовил проект поправок в Налоговый кодекс (НК) РФ, предусматривающий установление предельного размера суммы пеней, начисленных на недоимку, они не должны превышать размер этой недоимки.

Как говорится в пояснительной записке к документу, он подготовлен во...    читать дальше
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30 января 2018 года 09:56
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1354,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2705,3 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 30 января составили по Российской Федерации 1354,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1015,2 млрд руб.

На...    читать дальше
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30 января 2018 года 09:50
Доллар продолжает дорожает к евро на фоне роста доходности госбумаг США
В ходе сегодняшних азиатских торгов курс доллара США продолжает расти относительно основных мировых валют на фоне повышения доходности американских гособлигаций.

Вчера в ходе торгов доходность 10-летних US Treasuries до самой высокой отметки с апреля 2014 года, отмечает...    читать дальше
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30 января 2018 года 09:42
Безбилетников запретят высаживать из транспорта на мороз
Министерство транспорта РФ внесло в правительство законопроект, согласно которому из общественного транспорта нельзя высаживать на мороз не только детей, но и взрослых безбилетных пассажиров, сообщают "Известия" со ссылкой на представителей ведомства.

"Минтранс...    читать дальше
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30 января 2018 года 09:35
Moody's улучшило прогнозы рейтингов Москвы, ряда регионов и 2-х госкомпаний
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service изменило прогнозы рейтингов Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, а также еще 8 регионов и двух госкомпаний со "стабильного" на "позитивный" вслед за аналогичным действием по отношению к суверенному рейтингу...    читать дальше
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30 января 2018 года 09:35
ВТБ разместит 31 января однодневные бонды серии КС-2-241 на 75 млрд рублей
0 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 31 января однодневные биржевые облигации серии КС-2-241 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках второй программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-2...    читать дальше
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30 января 2018 года 09:29
Кремлевский доклад" Минфина США похож на книжку "Кто есть кто в российской политике" - Дворкович
"Кремлевский список" Минфина США, похож на книжку "Кто есть кто в российской политике", заявил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

А.Дворкович в числе других высокопоставленных членов российского правительства вошел в "кремлевский список"

"Я как член...    читать дальше
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30 января 2018 года 09:25
Фондовые индексы Азии снижаются во вторник
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют негативную динамику в ходе торгов во вторник вслед за падением американского рынка акций, обусловленным ростом доходности гособлигаций, сообщает MarketWatch.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific с...    читать дальше
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30 января 2018 года 09:22
ВЭБ установил ставку 1-го купона бондов на 8 млрд руб. в размере 7,15%
Внешэкономбанк (ВЭБ) установил ставку 1-го купона облигаций серии ПБО-001Р-К005 объемом 8 млрд рублей в размере 7,15% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.

ВЭБ 30 января с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на облигации серии...    читать дальше
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30 января 2018 года 09:20
Кипрская Bimersano Services нарастила долю в санируемом "Промсвязьбанке"
Кипрская компания Bimersano Services Ltd увеличила свою долю в Промсвязьбанке с 0,000005% до 9,969594%, следует из материалов кредитной организации.

Промсвязьбанк с 15 декабря 2017 года санируется через Фонд консолидации банковского сектора, а 17 января 2018 года...    читать дальше
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30 января 2018 года 09:11
Американские фондовые индексы снизились в понедельник
Американские фондовые индексы снизились в понедельник, снижение Dow Jones и S&P 500 было максимальным в этом году.

Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник снизился на 177,23 пункта (0,67%) - до 26439,48 пункта.

Standard & Poor's 500 за день...    читать дальше
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30 января 2018 года 09:06
Новая оборонная стратегия США не направлена на конфронтацию - Пентагон
Новая стратегия национальной обороны США не подразумевает конфронтации с какой-либо мировой державой, однако признает наличие соперничества между странами, заявил в понедельник заместитель помощника главы Пентагона Элбридж Колби.

"Это не конфронтационная стратегия, но...    читать дальше
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30 января 2018 года 08:57
Нефть продолжает снижаться
Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться после достижения в конце прошлой недели максимумов более чем за три года.

Кроме того, трейдеры продолжают внимательно следить за ситуацией в Венесуэле.

Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской...    читать дальше
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30 января 2018 года 08:52
Сбербанк подтвердил переговоры с Emirates NBD по продаже DenizBank
Сбербанк России подтверждает, что приступил к обсуждению с Emirates NBD продажи доли в уставном капитале своей турецкой "дочки" DenizBank, говорится в пресс-релизе Сбербанка.

"Обсуждения находятся на начальной стадии, в настоящий момент нет точной информации о том,...    читать дальше
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30 января 2018 года 08:40
Путин: необходимо повышение эффективности экономики через развитие трудового потенциала
Президент РФ Владимир Путин поставил задачу обеспечить долгосрочный устойчивый экономический рост, а также повысить эффективность российской экономики за счёт развития трудового потенциала.

"Сегодня период рецессии в экономике страны пройден, по ряду отраслей, в том...    читать дальше
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