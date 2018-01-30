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30 января 2018 года 08:02
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 69,8513 руб.
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30 января. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 января, составляет 69,8513 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 24,40 коп.
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Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 55,88/56,92 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 55,88/56,92 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 14 коп., Cредний курс продажи...
.30 января 2018 года 09:58
Минфин подготовил проект поправок в Налоговый кодекс (НК) РФ, предусматривающий установление предельного размера суммы пеней, начисленных на недоимку, они не должны превышать размер этой недоимки. Как говорится в пояснительной записке к документу, он подготовлен во... читать дальше
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Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1354,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2705,3 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 30 января составили по Российской Федерации 1354,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1015,2 млрд руб. На... читать дальше
.30 января 2018 года 09:50
В ходе сегодняшних азиатских торгов курс доллара США продолжает расти относительно основных мировых валют на фоне повышения доходности американских гособлигаций. Вчера в ходе торгов доходность 10-летних US Treasuries до самой высокой отметки с апреля 2014 года, отмечает... читать дальше
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Министерство транспорта РФ внесло в правительство законопроект, согласно которому из общественного транспорта нельзя высаживать на мороз не только детей, но и взрослых безбилетных пассажиров, сообщают "Известия" со ссылкой на представителей ведомства. "Минтранс... читать дальше
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Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service изменило прогнозы рейтингов Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, а также еще 8 регионов и двух госкомпаний со "стабильного" на "позитивный" вслед за аналогичным действием по отношению к суверенному рейтингу... читать дальше
.30 января 2018 года 09:35
0 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 31 января однодневные биржевые облигации серии КС-2-241 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках второй программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-2... читать дальше
.30 января 2018 года 09:29
"Кремлевский список" Минфина США, похож на книжку "Кто есть кто в российской политике", заявил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. А.Дворкович в числе других высокопоставленных членов российского правительства вошел в "кремлевский список" "Я как член... читать дальше
.30 января 2018 года 09:25
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют негативную динамику в ходе торгов во вторник вслед за падением американского рынка акций, обусловленным ростом доходности гособлигаций, сообщает MarketWatch. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific с... читать дальше
.30 января 2018 года 09:22
Внешэкономбанк (ВЭБ) установил ставку 1-го купона облигаций серии ПБО-001Р-К005 объемом 8 млрд рублей в размере 7,15% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. ВЭБ 30 января с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на облигации серии... читать дальше
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Кипрская компания Bimersano Services Ltd увеличила свою долю в Промсвязьбанке с 0,000005% до 9,969594%, следует из материалов кредитной организации. Промсвязьбанк с 15 декабря 2017 года санируется через Фонд консолидации банковского сектора, а 17 января 2018 года... читать дальше
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Новая стратегия национальной обороны США не подразумевает конфронтации с какой-либо мировой державой, однако признает наличие соперничества между странами, заявил в понедельник заместитель помощника главы Пентагона Элбридж Колби. "Это не конфронтационная стратегия, но... читать дальше
.30 января 2018 года 08:57
Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться после достижения в конце прошлой недели максимумов более чем за три года. Кроме того, трейдеры продолжают внимательно следить за ситуацией в Венесуэле. Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской... читать дальше
.30 января 2018 года 08:52
Сбербанк России подтверждает, что приступил к обсуждению с Emirates NBD продажи доли в уставном капитале своей турецкой "дочки" DenizBank, говорится в пресс-релизе Сбербанка. "Обсуждения находятся на начальной стадии, в настоящий момент нет точной информации о том,... читать дальше
.30 января 2018 года 08:40
Президент РФ Владимир Путин поставил задачу обеспечить долгосрочный устойчивый экономический рост, а также повысить эффективность российской экономики за счёт развития трудового потенциала. "Сегодня период рецессии в экономике страны пройден, по ряду отраслей, в том... читать дальше
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