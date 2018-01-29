ЦБ РФ установил курс доллара США с 30 января в размере 56,2908 руб.

29 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 января, составляет 56,2908 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 46,20 коп.

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ПАО АНК "Башнефть" установило ставку 11-20-го купонов облигаций 6-й и 8-й серий в размере 7,7% годовых, говорится в сообщениях компании. Башнефть в феврале 2013 года разместила облигации 6-й и 8-й серий общим объемом 15 млрд рублей. По результатам маркетинга ставка... Башнефть в феврале 2013 года разместила облигации 6-й и 8-й серий общим объемом 15 млрд рублей. По результатам маркетинга ставка... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 10,99 пункта (0,479%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2284,27 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 25740,452 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 109,636 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2252 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,8265 руб. Минимальный курс евро составил 69,6 руб.,... Минимальный курс евро составил 69,6 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4072 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,3512 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 580 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8917 руб. Минимальный курс юаня составил 8,876 руб., максимальный - 8,91... Минимальный курс юаня составил 8,876 руб., максимальный - 8,91... читать дальше

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Совет Евросоюза по общим вопросам окончательно определил, каким должен быть переходный период Brexit с точки зрения ЕС. Как сообщила пресс-служба совета, в заседании которого приняли участие 27 стран (без Великобритании), Совет ЕС одобрил дополнительные директивы о... Как сообщила пресс-служба совета, в заседании которого приняли участие 27 стран (без Великобритании), Совет ЕС одобрил дополнительные директивы о... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся в небольшом минусе, завершил понедельник на понижательном тренде Фондовые индикаторы Европы повышались в начале торгов на фоне корпоративных новостей. Во второй половине торгов часть индикаторов перебралась в красную зону. Фондовые индикаторы Европы повышались в начале торгов на фоне корпоративных новостей. Во второй половине торгов часть индикаторов перебралась в красную зону. Азиатские... Азиатские... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service изменило со "стабильного" на "позитивный" прогноз рейтингов 9 российских компаний финансового сектора вслед за улучшением прогноза по суверенному рейтингу Российской Федерации. Как говорится в сообщении... Как говорится в сообщении... читать дальше

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Минфин подготовил проект поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), устанавливающих ответственности за нарушения законодательства, регулирующего аудиторскую деятельность, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с проектом. Документ разработан по... Документ разработан по... читать дальше

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Иран начал добывать больше газа, чем Катар на совместном гигантском газовом месторождении Северное/Южный Парс в Персидском заливе, сообщает арабская служба телеканала Sky News со ссылкой на иранские источники. Телеканал отмечает, в частности, что в январе уровень добычи... Телеканал отмечает, в частности, что в январе уровень добычи... читать дальше

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Индия в следующем финансовом году, который начнется 1 апреля, ожидает ускорения темпов роста экономики до 7-7,5% с прогнозируемых 6,75% в текущем фингоду, пишет агентство Синьхуа. "В числе прочих факторов рост экономики Индии могут поддержать ускорение роста мирового... "В числе прочих факторов рост экономики Индии могут поддержать ускорение роста мирового... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала биржевые облигации Внешэкономбанка (ВЭБ) серии ПБО-001Р-К005 объемом 8 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-16-00004-T-001P.... Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-16-00004-T-001P.... читать дальше

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В 4-м квартале мировые поставки персональных компьютеров (ПК) сократились на 2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года - до 71,6 млн штук, свидетельствуют предварительные данные аналитической компании Gartner. Таким образом, снижение глобальных продаж было... Таким образом, снижение глобальных продаж было... читать дальше

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овкомбанк установил ставку 9-10-го купонов биржевых облигаций серии БО-01 на уровне 8,25% годовых, говорится в сообщении банка. Размер купонного дохода на одну облигацию по каждому из купонов составит 41,14 рубля. Размер купонного дохода на одну облигацию по каждому из купонов составит 41,14 рубля. Банк разместил 1-й выпуск биржевых бондов на 2... Банк разместил 1-й выпуск биржевых бондов на 2... читать дальше

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В этом году стоимость унции золота способна достичь $1520 на фоне повышения спроса и сохранения геополитических проблем, считает отдел анализа рынков "Открытие Брокер". "В настоящее время наиболее вероятным до конца 2018 года видится движение рынка золота в рамках... "В настоящее время наиболее вероятным до конца 2018 года видится движение рынка золота в рамках... читать дальше

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