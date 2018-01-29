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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,8893 руб.
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29 января 2018 года 11:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,8893 руб.
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29 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 569 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8893 руб. Минимальный курс юаня составил 8,88 руб., максимальный - 8,9052 руб. Было заключено 28 сделок. Объем торгов составил 76,85 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,895 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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