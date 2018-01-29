29 января 2018 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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29 января. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|12:00
|Изменение цен производителей в Италии
|Декабрь 2017
|16:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|Декабрь 2017
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29 января 2018 года 09:46
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 29 января составили по Российской Федерации 1466,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1142,2 млрд руб.
На... читать дальше
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29 января 2018 года 09:46
9 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 30 января однодневные биржевые облигации серии КС-2-240 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках второй программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-2... читать дальше
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29 января 2018 года 09:37
Доллар США в понедельник растет по отношению ко всем валютам G10 - основных развитых стран мира, доходность US Treasuries обновила максимум с мая 2014 года.
Между тем иена перешла к снижению из-за заявлений главы Банка Японии Харухико Куроды об улучшении показателей... читать дальше
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29 января 2018 года 09:28
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги республики Саха (Якутия) в иностранной и национальной валютах на уровне "BBB-", а также Нижнего Новгорода - на уровне "BB".
Прогноз рейтингов обоих регионов - "стабильный".
В... читать дальше
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29 января 2018 года 09:19
Минэкономразвития вместе с Внешэкономбанком (ВЭБ) запустило тестирование технологии блокчейн, сообщает "Российская газета". Перспективы современного подхода пытаются оценить и в других отраслях экономики. Пока они не очевидны, говорят эксперты.
Пилотный проект... читать дальше
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29 января 2018 года 09:11
Фондовые индексы в странах Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник изменяются разнонаправленно, в Гонконге, материковом Китае, Индонезии наблюдается снижение, сообщает CNBC.
При этом сводный индекс региона MSCI Asia Pacific прибавил с открытия рынка 0,3% и обновил... читать дальше
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29 января 2018 года 09:08
Президентом Финляндии на состоявшихся в воскресенье выборах избран нынешний глава государства Саули Ниинистё.
Согласно предварительным итогам после подсчета 98,3% голосов, ему отдали предпочтение 62,7% избирателей.
Избранным считается кандидат, набравший более... читать дальше
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29 января 2018 года 08:59
Доходы бюджета Москвы за 2017 год увеличились на 13% по сравнению с 2016 годом, превысив отметку в 2 трлн руб., сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Это серьезная отметка. Произошло это не случайно, а благодаря активному развитию экономики и росту инвестиций. Все... читать дальше
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29 января 2018 года 08:52
Американские фондовые индексы выросли в пятницу и по итогам четвертой недели подряд, обновив исторические максимумы. Инвесторы реагировали на предварительные данные о росте ВВП США, слабость доллара и квартальную отчетность крупных компаний.
Кроме того, их... читать дальше
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29 января 2018 года 08:39
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг Азербайджана на уровне "BB+", прогноз рейтинга изменен на "стабильный" с "негативного", говорится в сообщении агентства.
"Наши рейтинги по Азербайджану, по-прежнему,... читать дальше
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29 января 2018 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $8,97 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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29 января 2018 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 10 выпускам облигаций на общую сумму 992,38 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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29 января 2018 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $500,00 млн.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на...
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29 января 2018 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 77528,83 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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29 января 2018 года 08:29
Вступил в силу закон, расширяющий список требований к деловой репутации собственников и руководителей финансовых организаций, а также ужесточающий наказание за несоблюдение этих требований.
Документ устанавливает единые требования к деловой репутации акционеров и... читать дальше
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29 января 2018 года 08:21
Европейские фондовые индексы завершили ростом торги в пятницу после падения по итогам предыдущей сессии.
Британский рынок поднялся вслед за котировками акций фармацевтических компаний, игнорируя укрепление фунта стерлингов.
Британский ВВП в четвертом квартале... читать дальше
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