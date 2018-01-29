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29 января 2018 года 08:03
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 69,6073 руб.
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29 января. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 января, составляет 69,6073 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 14,93 коп.
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