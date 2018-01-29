ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 69,6073 руб.

29 января. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 27 января, составляет 69,6073 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 14,93 коп.

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 29 января составили по Российской Федерации 1466,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1142,2 млрд руб. На... На... читать дальше

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9 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 30 января однодневные биржевые облигации серии КС-2-240 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках второй программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-2... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках второй программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-2... читать дальше

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Доллар США в понедельник растет по отношению ко всем валютам G10 - основных развитых стран мира, доходность US Treasuries обновила максимум с мая 2014 года. Между тем иена перешла к снижению из-за заявлений главы Банка Японии Харухико Куроды об улучшении показателей... Между тем иена перешла к снижению из-за заявлений главы Банка Японии Харухико Куроды об улучшении показателей... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги республики Саха (Якутия) в иностранной и национальной валютах на уровне "BBB-", а также Нижнего Новгорода - на уровне "BB". Прогноз рейтингов обоих регионов - "стабильный". Прогноз рейтингов обоих регионов - "стабильный". В... В... читать дальше

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Минэкономразвития вместе с Внешэкономбанком (ВЭБ) запустило тестирование технологии блокчейн, сообщает "Российская газета". Перспективы современного подхода пытаются оценить и в других отраслях экономики. Пока они не очевидны, говорят эксперты. Пилотный проект... Пилотный проект... читать дальше

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Фондовые индексы в странах Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник изменяются разнонаправленно, в Гонконге, материковом Китае, Индонезии наблюдается снижение, сообщает CNBC. При этом сводный индекс региона MSCI Asia Pacific прибавил с открытия рынка 0,3% и обновил... При этом сводный индекс региона MSCI Asia Pacific прибавил с открытия рынка 0,3% и обновил... читать дальше

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Президентом Финляндии на состоявшихся в воскресенье выборах избран нынешний глава государства Саули Ниинистё. Согласно предварительным итогам после подсчета 98,3% голосов, ему отдали предпочтение 62,7% избирателей. Согласно предварительным итогам после подсчета 98,3% голосов, ему отдали предпочтение 62,7% избирателей. Избранным считается кандидат, набравший более... Избранным считается кандидат, набравший более... читать дальше

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Доходы бюджета Москвы за 2017 год увеличились на 13% по сравнению с 2016 годом, превысив отметку в 2 трлн руб., сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Это серьезная отметка. Произошло это не случайно, а благодаря активному развитию экономики и росту инвестиций. Все... "Это серьезная отметка. Произошло это не случайно, а благодаря активному развитию экономики и росту инвестиций. Все... читать дальше

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Американские фондовые индексы выросли в пятницу и по итогам четвертой недели подряд, обновив исторические максимумы. Инвесторы реагировали на предварительные данные о росте ВВП США, слабость доллара и квартальную отчетность крупных компаний. Кроме того, их... Кроме того, их... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг Азербайджана на уровне "BB+", прогноз рейтинга изменен на "стабильный" с "негативного", говорится в сообщении агентства. "Наши рейтинги по Азербайджану, по-прежнему,... "Наши рейтинги по Азербайджану, по-прежнему,... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $8,97 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 10 выпускам облигаций на общую сумму 992,38 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $500,00 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на...

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Сегодня ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 77528,83 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Вступил в силу закон, расширяющий список требований к деловой репутации собственников и руководителей финансовых организаций, а также ужесточающий наказание за несоблюдение этих требований. Документ устанавливает единые требования к деловой репутации акционеров и... Документ устанавливает единые требования к деловой репутации акционеров и... читать дальше

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Европейские фондовые индексы завершили ростом торги в пятницу после падения по итогам предыдущей сессии. Британский рынок поднялся вслед за котировками акций фармацевтических компаний, игнорируя укрепление фунта стерлингов. Британский рынок поднялся вслед за котировками акций фармацевтических компаний, игнорируя укрепление фунта стерлингов. Британский ВВП в четвертом квартале... Британский ВВП в четвертом квартале... читать дальше

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