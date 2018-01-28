ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 69,6073 руб.

28 января. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 января, составляет 69,6073 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 14,93 коп.

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Две трети россиян (67%) планируют следить за предвыборной кампанией кандидатов в президенты РФ, 31% не будут этого делать, сообщили в Фонде "Общественное мнение". Социологи провели опрос среди 1500 респондентов 20-21 января в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ. Телевидение в... читать дальше

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Разведслужбы Великобритании обвинили в разглашении секретных данных министра обороны Гэвина Уильямсона, который ранее заявил, что Москва стремится нарушить работу жизненно важных объектов инфраструктуры страны, сообщает The Independent. Ранее Уильямсон заявил изданию... Ранее Уильямсон заявил изданию... читать дальше

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Генеральный директор группы "Сумма" Лейла Маммедзаде возглавила совет директоров головной компании группы FESCO - ПАО "Дальневосточное морское пароходство") (ДВМП). Согласно сообщению компании, соответствующее решение совет директоров ДВМП принял 25... Согласно сообщению компании, соответствующее решение совет директоров ДВМП принял 25... читать дальше

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Около тысячи человек принимает участие в несанкционированной акции сторонников оппозиционера Алексея Навального в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции. "ГУ МВД России по городу Москве сообщает, что в месте проведения несогласованного публичного... читать дальше

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Пассажиропоток аэропорта "Пулково" по итогам 2018 года может достичь отметки в 18 млн человек, сообщил "Интерфаксу" коммерческий директор ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ООО "ВВСС", управляет аэропортом) Евгений Ильин. Пассажиропоток "Пулково" по итогам 2017... Пассажиропоток "Пулково" по итогам 2017... читать дальше

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Международный олимпийский комитет (МОК) зарегистрировал 169 спортсменов из России для участия в XXIII зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, сообщила пресс-служба Олимпийского комитета России. 25 января первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков сообщил, что общая... читать дальше

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США выступают против проекта газопровода "Северный поток-2", так как считают его угрозой для энергетической безопасности Европы, заявил в субботу госсекретарь США Рекс Тиллерсон. "Как и Польша, США выступают против газопровода "Северный поток-2". Мы считаем, что он подрывает... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 января, составляет 69,6073 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 14,93 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 января, составляет 55,8288 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 10,00 коп.

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Во втором туре президентских выборов в Чехии лидирует действующий глава государства Милош Земан, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на предварительные результаты подсчета голосов. Так, после обработки 85% бюллетеней Земан набирает 53% голосов. Его соперник, бывший глава академии... читать дальше

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Владельцы винзавода "Саук-Дере" (Краснодарский край, входит в семейное предприятие "Николаев и сыновья") вложат в его реконструкцию до августа 2018 года около 1,3 млрд руб., сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании. "Первая фаза реконструкции будет стоить примерно... "Первая фаза реконструкции будет стоить примерно... читать дальше

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Россия продолжит поставлять США ракетные двигатели РД-180, несмотря на новые санкции, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Мы ведём себя корректно по отношению к другим странам и выполняем те соглашения, о которых мы договорились. Я не думаю, что нам нужно... читать дальше

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Приволжский районный суд Казани удовлетворил ходатайство следствия о смягчении меры пресечения для находящегося в СИЗО бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина и перевода его под домашний арест до 6 марта 2018 года, сообщил корреспондент "Интерфакса",... читать дальше

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Россельхознадзор готовит пакет материалов для передачи в Следственный комитет в связи с нарушением компанией PepsiCo законодательства в сфере производства молочной продукции. Служба считает целесообразным возбуждение уголовного дела в отношении виновных лиц, включая руководство... читать дальше

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Здание прокуратуры Москвы второй день подряд "минирует" неизвестный, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник. "Поступил звонок об угрозе взрыва по адресу площадь Крестьянской заставы, 1, в здании прокуратуры Москвы", - сказал собеседник агентства. По его словам, данная...

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ЦБ РФ сообщил, что 150 российских банков планируют перейти на базовую лицензию, еще 63 кредитные организации намерены увеличить капитал до необходимой величины, чтобы продолжить работать на универсальной лицензии. Требования к капиталу были введены законом о... Требования к капиталу были введены законом о... читать дальше

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