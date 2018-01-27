ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 69,6073 руб.

27 января. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 января, составляет 69,6073 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 14,93 коп.

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Пробная перепись населения пройдет в России в период с 1 по 31 октября 2018 года и охватит ориентировочно 550 тысяч человек, говорится в распоряжении, опубликованном на сайте Правительства РФ. "Цель проведения пробной переписи населения - отработка программно-методологических,... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 января, составляет 55,8288 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 10,00 коп.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 января, составляет 69,6073 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 14,93 коп.

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 24,77 пункта (1,068%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2295,26 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 39242,637 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 214,512 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 831 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 55,9246 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 7 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8276 руб. Минимальный курс юаня составил 8,8064 руб., максимальный - 8,8726... Минимальный курс юаня составил 8,8064 руб., максимальный - 8,8726... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1708 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,5805 руб. Минимальный курс евро составил 69,44 руб.,... Минимальный курс евро составил 69,44 руб.,... читать дальше

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ПАО "Сибирский гостинец", реализующее проект по строительству крупного производства сублимированных продуктов в особой экономической зоне "Моглино", 12 февраля проведет собрание владельцев облигаций серии БО-001Р-01, говорится в сообщении эмитента. Держатели облигаций... Держатели облигаций... читать дальше

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США расширили санкционный список против России из-за ситуации в Украине, сообщает Минфин США. В список попало 21 физическое лицо. По компаниям Минфин США опубликовал два списка, в которых в общей сложности 21 организация. В список попало 21 физическое лицо. По компаниям Минфин США опубликовал два списка, в которых в общей сложности 21 организация. Среди физических лиц, попавших под... Среди физических лиц, попавших под... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в красной зоне из-за фиксации прибыли в преддверии объявления США новых антироссийских санкций. В Азии в пятницу динамика индексов была смешанной (просела Япония, вырос Китай). Фондовая Европа торговалась в плюсе. В Азии в пятницу динамика индексов была смешанной (просела Япония, вырос Китай). Фондовая Европа торговалась в плюсе. Американские... Американские... читать дальше

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Зарегистрированная безработица в городах Китая в конце прошлого года составляла 3,9%, сообщило министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения. Такой уровень безработицы является минимумом с 2002 года. В конце третьего квартала данный показатель составлял... В конце третьего квартала данный показатель составлял... читать дальше

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Управление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США прогнозирует, что цены на природный газ в стране в ближайшие два года будут оставаться ниже уровня 2017 года. Это обусловлено ожидаемым повышением добычи газа на фоне относительно стабильных... Это обусловлено ожидаемым повышением добычи газа на фоне относительно стабильных... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин представил кандидатуру Валерия Зорькина для назначения на должность председателя Конституционного суда РФ, сообщается на сайте Кремля. Согласно сообщению, президент представил кандидатуру В.Зорькина в Совет Федерации, руководствуясь статьей... Согласно сообщению, президент представил кандидатуру В.Зорькина в Совет Федерации, руководствуясь статьей... читать дальше

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Внешэкономбанк (ВЭБ) 30 января с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на облигации серии ПБО-001Р-К005 объемом 8 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Техническое размещение выпуска запланировано на 31 января. Техническое размещение выпуска запланировано на 31 января. ВЭБ будет... ВЭБ будет... читать дальше

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Выручка южнокорейского производителя электроники LG Electronics Inc. по итогам 2017 года выросла на 10,4% и 61,4 трлн вон ($55,4 млрд), сообщается в пресс-релизе LG. Объем выручки компании впервые в 60-летней истории компании превысил отметку 60 трлн вон, в том числе... Объем выручки компании впервые в 60-летней истории компании превысил отметку 60 трлн вон, в том числе... читать дальше

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