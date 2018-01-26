Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 55,8123 руб.

26 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 592 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 55,8123 руб.

Минимальный курс доллара США составил 55,71 руб., максимальный - 56,1125 руб. Было заключено 12010 сделок. Объем торгов составил 60257,15 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 56,1 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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