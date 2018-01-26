26 января 2018 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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26 января. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 29.01 по 04.02 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|29.01.2018
|12:00
|Изменение цен производителей в Италии
|Декабрь 2017
|29.01.2018
|16:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|Декабрь 2017
|30.01.2018
|09:30
|Предварительная оценка ВВП Франции
|IV квартал 2017
|30.01.2018
|10:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|Декабрь 2017
|30.01.2018
|12:00
|Индекс потребительского доверия к экономике Италии
|Январь 2018
|30.01.2018
|12:30
|Изменение денежной массы в Великобритании
|Декабрь 2017
|30.01.2018
|13:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|Январь 2018
|30.01.2018
|13:00
|Предварительная оценка ВВП еврозоны
|IV квартал 2017
|30.01.2018
|16:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|Январь 2018
|30.01.2018
|17:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|Ноябрь 2017
|30.01.2018
|18:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|Январь 2018
|31.01.2018
|10:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|Январь 2018
|31.01.2018
|10:45
|Цены производителей во Франции
|Декабрь 2017
|31.01.2018
|11:55
|Данные о безработице в Германии
|Январь 2018
|31.01.2018
|12:00
|Данные о безработице в Италии
|Декабрь 2017
|31.01.2018
|13:00
|Данные по безработице в еврозоне
|Декабрь 2017
|31.01.2018
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|Январь 2018
|31.01.2018
|16:15
|Занятость в производственном секторе США
|Январь 2018
|31.01.2018
|16:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|Ноябрь 2017
|31.01.2018
|16:30
|Цены производителей в Канаде
|Декабрь 2017
|31.01.2018
|17:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|Январь 2018
|31.01.2018
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 20 по 26 января
|31.01.2018
|22:00
|Процентная ставка ФРС
|Январь 2018
|01.02.2018
|08:05
|Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK
|Январь 2018
|01.02.2018
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 21 по 27 января
|01.02.2018
|16:30
|Предварительная оценка производительности труда и стоимости рабочий силы в США
|IV квартал 2017
|01.02.2018
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 14 по 20 января
|01.02.2018
|18:00
|Индекс деловой активности в производственном секторе США
|Январь 2018
|01.02.2018
|18:00
|Объем расходов на строительство в США
|Декабрь 2017
|02.02.2018
|13:00
|Изменение цен производителей в еврозоне
|Декабрь 2017
|02.02.2018
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|Январь 2018
|02.02.2018
|16:30
|Данные с рынка труда США
|Январь 2018
|02.02.2018
|18:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Январь 2018
|02.02.2018
|18:00
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|Декабрь 2017
|02.02.2018
|18:00
|Объем промышленных заказов в США
|Декабрь 2017
|03.02.2018
|10:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|Январь 2018
|03.02.2018
|10:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|Декабрь 2017
Это автоматическое сообщение.
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