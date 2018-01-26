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26 января 2018 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 69,5219 руб.
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26 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1639 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,5219 руб. Минимальный курс евро составил 69,39 руб., максимальный - 69,6475 руб. Было заключено 3345 сделок. Объем торгов составил 15702 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 69,4275 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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