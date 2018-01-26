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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 159,4 млрд руб.
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26 января 2018 года 10:52
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 159,4 млрд руб.
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26 января. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 26 января по данным на начало операционного дня снизилось до 159,4 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 294,9 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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.26 января 2018 года 19:30
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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 39242,637 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 214,512 млрд руб., или на...
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.26 января 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1708 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,5805 руб. Минимальный курс евро составил 69,44 руб.,... читать дальше
.26 января 2018 года 19:15
ПАО "Сибирский гостинец", реализующее проект по строительству крупного производства сублимированных продуктов в особой экономической зоне "Моглино", 12 февраля проведет собрание владельцев облигаций серии БО-001Р-01, говорится в сообщении эмитента. Держатели облигаций... читать дальше
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США расширили санкционный список против России из-за ситуации в Украине, сообщает Минфин США. В список попало 21 физическое лицо. По компаниям Минфин США опубликовал два списка, в которых в общей сложности 21 организация. Среди физических лиц, попавших под... читать дальше
.26 января 2018 года 18:59
Рынок акций РФ завершил торги в красной зоне из-за фиксации прибыли в преддверии объявления США новых антироссийских санкций. В Азии в пятницу динамика индексов была смешанной (просела Япония, вырос Китай). Фондовая Европа торговалась в плюсе. Американские... читать дальше
.26 января 2018 года 18:51
Зарегистрированная безработица в городах Китая в конце прошлого года составляла 3,9%, сообщило министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения. Такой уровень безработицы является минимумом с 2002 года. В конце третьего квартала данный показатель составлял... читать дальше
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.26 января 2018 года 18:35
Выручка южнокорейского производителя электроники LG Electronics Inc. по итогам 2017 года выросла на 10,4% и 61,4 трлн вон ($55,4 млрд), сообщается в пресс-релизе LG. Объем выручки компании впервые в 60-летней истории компании превысил отметку 60 трлн вон, в том числе... читать дальше
.26 января 2018 года 18:35
ВЭБ 30 января проведет сбор заявок на краткосрочные бонды ПБО-001Р-К005 объемом 8 млрд руб., размещение - 31 января
Внешэкономбанк (ВЭБ) 30 января с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на облигации серии ПБО-001Р-К005 объемом 8 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Техническое размещение выпуска запланировано на 31 января. ВЭБ будет... читать дальше
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"АЛРОСА" смягчила условия приобретения алмазов российскими огранщиками, предоставив им отсрочку платежа до 75% от общей стоимости закупаемого сырья на срок до 180 календарных дней, сообщили "Интерфаксу" в Минфине. До последнего времени отечественные клиенты "АЛРОСА"... читать дальше
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