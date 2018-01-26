26 января 2018 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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26 января. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|Январь 2018
|10:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|Январь 2018
|12:00
|Изменение денежной массы в еврозоне
|Декабрь 2017
|12:30
|Предварительная оценка ВВП Великобритании
|IV квартал 2017
|16:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|Декабрь 2017
|16:30
|Предварительная оценка ВВП США
|IV квартал 2017
|16:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|Декабрь 2017
|16:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|Декабрь 2017
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26 января 2018 года 09:28
Страны мира в настоящее время не вовлечены в так называемую "валютную войну", заявил председатель Швейцарского национального банка (SNB) Томас Джордан в интервью CNBC в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.
"Я бы не назвал происходящее "валютной войной", но... читать дальше
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26 января 2018 года 09:25
6 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 29 января однодневные биржевые облигации серии КС-2-239 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках второй программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-2... читать дальше
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26 января 2018 года 09:20
Сделка ОПЕК+ замедлила экономический рост в России, но в среднесрочной перспективе это будет компенсировано, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович на брифинге в рамках экономического форума в Давосе.
"Мы оцениваем эффект (от сделки ОПЕК+) положительно и для бюджетной... читать дальше
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26 января 2018 года 09:13
В ходе сегодняшних азиатских торгов курс доллара США к евро, поднявшийся накануне на заявлениях американского президента Дональда Трампа, перешел к снижению.
По состоянию на 9:06 мск евро подорожал до $1,2436 по сравнению с $1,2396 на закрытие предыдущей сессии. Вчера... читать дальше
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26 января 2018 года 09:07
В декабре в Японии потребительские цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель инфляции в Японии, отслеживаемый центробанком страны) увеличился на 0,9% в годовом выражении, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций.
Темпы... читать дальше
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26 января 2018 года 09:00
Фондовые индексы в странах Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу изменяются разнонаправленно, в Гонконге, материковом Китае, Корее, Индонезии наблюдается рост, сообщает CNBC.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific с открытия рынка опустился примерно на 0,2%.... читать дальше
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26 января 2018 года 08:57
Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович поддерживает идею бюджетного маневра "как принцип", но детали по этому предложению еще предстоит обсудить.
"Как принцип - да (поддерживаю - ИФ), но детали, конечно, надо ещё обсуждать", - сказал он журналистам в кулуарах форума в... читать дальше
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26 января 2018 года 08:49
Разрешение обменных операций конечному бенефициару криптовалют даст возможность легализовать в том числе сомнительные транзакции, говорится в пресс-релизе ЦБ РФ.
"По мнению Банка России, именно разрешение обменных операций конечному бенефициару криптовалют даст... читать дальше
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26 января 2018 года 08:42
Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 завершили торги в четверг новыми рекордами на благоприятной корпоративной отчетности.
Nasdaq Composite опустился по итогам довольно волатильной сессии.
Индекс Dow Jones... читать дальше
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26 января 2018 года 08:34
Замедление роста промышленности в РФ в 2017 году до 1% с 1,3% в 2016 году было вызвано выполнением Россией договоренностей ОПЕК+, снижением производства в металлургии, а также недоисполнением расходов бюджета на нацоборону, говорится в докладе Минэкономразвития РФ "Картина... читать дальше
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26 января 2018 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 81605,82 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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26 января 2018 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 21 выпускам облигаций на общую сумму 1874,31 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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26 января 2018 года 08:28
Цены на нефть продолжают опускаться в пятницу после снижения по итогам предыдущей сессии на фоне укрепления доллара США.
Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 МСК опустилась на $0,25 (0,36%) - до $70,17 за баррель. Накануне... читать дальше
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26 января 2018 года 08:25
Комитет Госдумы по финансовому рынку на заседании в четверг рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект, по которому негосударственные пенсионные фонды (НПФ) выводятся из-под действия закона об отмывании денег в части деятельности по пенсионному... читать дальше
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26 января 2018 года 08:19
Курс доллара, снижавшийся со среды, мощно укрепился вечером в четверг вечером после заявления президента США Дональда Трампа, что курс американской валюты будет расти.
"Доллар будет становиться сильнее и сильнее, и в итоге я хочу видеть сильный доллар", - сказал Д.Трамп... читать дальше
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26 января 2018 года 08:11
Европейские фондовые индексы снизились по итогам торгов в четверг на фоне укрепления евро на заявлениях главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка уменьшился на 0,6%, до 398,6... читать дальше
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