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Страны мира в настоящее время не вовлечены в так называемую "валютную войну", заявил председатель Швейцарского национального банка (SNB) Томас Джордан в интервью CNBC в ходе Всемирного экономического форума в Давосе. "Я бы не назвал происходящее "валютной войной", но... "Я бы не назвал происходящее "валютной войной", но... читать дальше

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6 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 29 января однодневные биржевые облигации серии КС-2-239 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках второй программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-2... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках второй программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-2... читать дальше

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Сделка ОПЕК+ замедлила экономический рост в России, но в среднесрочной перспективе это будет компенсировано, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович на брифинге в рамках экономического форума в Давосе. "Мы оцениваем эффект (от сделки ОПЕК+) положительно и для бюджетной... "Мы оцениваем эффект (от сделки ОПЕК+) положительно и для бюджетной... читать дальше

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В ходе сегодняшних азиатских торгов курс доллара США к евро, поднявшийся накануне на заявлениях американского президента Дональда Трампа, перешел к снижению. По состоянию на 9:06 мск евро подорожал до $1,2436 по сравнению с $1,2396 на закрытие предыдущей сессии. Вчера... По состоянию на 9:06 мск евро подорожал до $1,2436 по сравнению с $1,2396 на закрытие предыдущей сессии. Вчера... читать дальше

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В декабре в Японии потребительские цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель инфляции в Японии, отслеживаемый центробанком страны) увеличился на 0,9% в годовом выражении, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций. Темпы... Темпы... читать дальше

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Фондовые индексы в странах Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу изменяются разнонаправленно, в Гонконге, материковом Китае, Корее, Индонезии наблюдается рост, сообщает CNBC. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific с открытия рынка опустился примерно на 0,2%.... Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific с открытия рынка опустился примерно на 0,2%.... читать дальше

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Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович поддерживает идею бюджетного маневра "как принцип", но детали по этому предложению еще предстоит обсудить. "Как принцип - да (поддерживаю - ИФ), но детали, конечно, надо ещё обсуждать", - сказал он журналистам в кулуарах форума в... "Как принцип - да (поддерживаю - ИФ), но детали, конечно, надо ещё обсуждать", - сказал он журналистам в кулуарах форума в... читать дальше

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Разрешение обменных операций конечному бенефициару криптовалют даст возможность легализовать в том числе сомнительные транзакции, говорится в пресс-релизе ЦБ РФ. "По мнению Банка России, именно разрешение обменных операций конечному бенефициару криптовалют даст... "По мнению Банка России, именно разрешение обменных операций конечному бенефициару криптовалют даст... читать дальше

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Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 завершили торги в четверг новыми рекордами на благоприятной корпоративной отчетности. Nasdaq Composite опустился по итогам довольно волатильной сессии. Nasdaq Composite опустился по итогам довольно волатильной сессии. Индекс Dow Jones... Индекс Dow Jones... читать дальше

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Замедление роста промышленности в РФ в 2017 году до 1% с 1,3% в 2016 году было вызвано выполнением Россией договоренностей ОПЕК+, снижением производства в металлургии, а также недоисполнением расходов бюджета на нацоборону, говорится в докладе Минэкономразвития РФ "Картина... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 81605,82 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 21 выпускам облигаций на общую сумму 1874,31 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Цены на нефть продолжают опускаться в пятницу после снижения по итогам предыдущей сессии на фоне укрепления доллара США. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 МСК опустилась на $0,25 (0,36%) - до $70,17 за баррель. Накануне... Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 МСК опустилась на $0,25 (0,36%) - до $70,17 за баррель. Накануне... читать дальше

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Комитет Госдумы по финансовому рынку на заседании в четверг рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект, по которому негосударственные пенсионные фонды (НПФ) выводятся из-под действия закона об отмывании денег в части деятельности по пенсионному... читать дальше

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Курс доллара, снижавшийся со среды, мощно укрепился вечером в четверг вечером после заявления президента США Дональда Трампа, что курс американской валюты будет расти. "Доллар будет становиться сильнее и сильнее, и в итоге я хочу видеть сильный доллар", - сказал Д.Трамп... "Доллар будет становиться сильнее и сильнее, и в итоге я хочу видеть сильный доллар", - сказал Д.Трамп... читать дальше

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Европейские фондовые индексы снизились по итогам торгов в четверг на фоне укрепления евро на заявлениях главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка уменьшился на 0,6%, до 398,6... Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка уменьшился на 0,6%, до 398,6... читать дальше

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