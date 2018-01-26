.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 55,9288 руб.
.
26 января 2018 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 55,9288 руб.
|0
26 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 января, составляет 55,9288 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 46,00 коп.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
26 января 2018 года 09:28
Страны мира в настоящее время не вовлечены в так называемую "валютную войну", заявил председатель Швейцарского национального банка (SNB) Томас Джордан в интервью CNBC в ходе Всемирного экономического форума в Давосе. "Я бы не назвал происходящее "валютной войной", но... читать дальше
.26 января 2018 года 09:25
6 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 29 января однодневные биржевые облигации серии КС-2-239 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках второй программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-2... читать дальше
.26 января 2018 года 09:20
Сделка ОПЕК+ замедлила экономический рост в России, но в среднесрочной перспективе это будет компенсировано, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович на брифинге в рамках экономического форума в Давосе. "Мы оцениваем эффект (от сделки ОПЕК+) положительно и для бюджетной... читать дальше
.26 января 2018 года 09:13
В ходе сегодняшних азиатских торгов курс доллара США к евро, поднявшийся накануне на заявлениях американского президента Дональда Трампа, перешел к снижению. По состоянию на 9:06 мск евро подорожал до $1,2436 по сравнению с $1,2396 на закрытие предыдущей сессии. Вчера... читать дальше
.26 января 2018 года 09:07
В декабре в Японии потребительские цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель инфляции в Японии, отслеживаемый центробанком страны) увеличился на 0,9% в годовом выражении, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций. Темпы... читать дальше
.26 января 2018 года 09:00
Фондовые индексы в странах Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу изменяются разнонаправленно, в Гонконге, материковом Китае, Корее, Индонезии наблюдается рост, сообщает CNBC. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific с открытия рынка опустился примерно на 0,2%.... читать дальше
.26 января 2018 года 08:57
Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович поддерживает идею бюджетного маневра "как принцип", но детали по этому предложению еще предстоит обсудить. "Как принцип - да (поддерживаю - ИФ), но детали, конечно, надо ещё обсуждать", - сказал он журналистам в кулуарах форума в... читать дальше
.26 января 2018 года 08:49
Разрешение обменных операций конечному бенефициару криптовалют даст возможность легализовать в том числе сомнительные транзакции, говорится в пресс-релизе ЦБ РФ. "По мнению Банка России, именно разрешение обменных операций конечному бенефициару криптовалют даст... читать дальше
.26 января 2018 года 08:42
Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 завершили торги в четверг новыми рекордами на благоприятной корпоративной отчетности. Nasdaq Composite опустился по итогам довольно волатильной сессии. Индекс Dow Jones... читать дальше
.26 января 2018 года 08:34
На замедление роста промпроизводства повлияло недоисполнение расходов бюджета на нацоборону - Минэкономразвития
Замедление роста промышленности в РФ в 2017 году до 1% с 1,3% в 2016 году было вызвано выполнением Россией договоренностей ОПЕК+, снижением производства в металлургии, а также недоисполнением расходов бюджета на нацоборону, говорится в докладе Минэкономразвития РФ "Картина... читать дальше
.26 января 2018 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 81605,82 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на... читать дальше
.26 января 2018 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 21 выпускам облигаций на общую сумму 1874,31 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.26 января 2018 года 08:28
Цены на нефть продолжают опускаться в пятницу после снижения по итогам предыдущей сессии на фоне укрепления доллара США. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 МСК опустилась на $0,25 (0,36%) - до $70,17 за баррель. Накануне... читать дальше
.26 января 2018 года 08:25
Комитет Госдумы по финансовому рынку на заседании в четверг рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект, по которому негосударственные пенсионные фонды (НПФ) выводятся из-под действия закона об отмывании денег в части деятельности по пенсионному... читать дальше
.26 января 2018 года 08:19
Курс доллара, снижавшийся со среды, мощно укрепился вечером в четверг вечером после заявления президента США Дональда Трампа, что курс американской валюты будет расти. "Доллар будет становиться сильнее и сильнее, и в итоге я хочу видеть сильный доллар", - сказал Д.Трамп... читать дальше
.26 января 2018 года 08:11
Европейские фондовые индексы снизились по итогам торгов в четверг на фоне укрепления евро на заявлениях главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка уменьшился на 0,6%, до 398,6... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.