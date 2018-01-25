Учетные цены Банка России на драгметаллы с 26 января

25 января. FINMARKET.RU -РФ с 26 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2445,94 (-2,44) руб./грамм; на серебро - 30,91 (+0,13) руб./грамм; на платину - 1834,11 (-4,21) руб./грамм; на палладий - 1988,76 (-3,66) руб./грамм.

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 13,04 пункта (0,565%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2320,03 пункта. Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс... Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 39457,149 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 454,991 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1282 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,4162 руб. Минимальный курс евро составил 69,1775 руб.,... Минимальный курс евро составил 69,1775 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4961 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 55,8436 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 39 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8283 руб. Минимальный курс юаня составил 8,8048 руб., максимальный - 8,8446... Минимальный курс юаня составил 8,8048 руб., максимальный - 8,8446... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в зеленой зоне вместе с нефтью, индекс МосБиржи поднимался к 2330 пунктам и обновил исторический максимум, несмотря на резкое укрепление рубля. Нефть дорожала на фоне ослабления доллара, обновив максимум с декабря 2014 года. Росту цен на... Нефть дорожала на фоне ослабления доллара, обновив максимум с декабря 2014 года. Росту цен на... читать дальше

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом заявила о сохранении "особенных отношений" между двумя странами. Лидеры Британии и США встретились на Всемирном экономическом форуме в Давосе. "Сегодня у нас была... "Сегодня у нас была... читать дальше

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Американские фондовые индексы растут в начале торгов на благоприятной корпоративной отчетности. "Несмотря на то, что в целом мы сохраняем "бычий" прогноз для фондового рынка, сейчас подъем начинает казаться нам несколько неоправданным", - цитирует MarketWatch аналитика... "Несмотря на то, что в целом мы сохраняем "бычий" прогноз для фондового рынка, сейчас подъем начинает казаться нам несколько неоправданным", - цитирует MarketWatch аналитика... читать дальше

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Альфа-банк размещает бессрочные субординированные еврооблигации на $500 млн под 6,95%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 7-7,25%, затем он был снижен до 6,95-7,05%. Евробонды будут включены в состав... Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 7-7,25%, затем он был снижен до 6,95-7,05%. Евробонды будут включены в состав... читать дальше

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Продажи новых домов в США в декабре 2017 года сократились на 9,3% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 625 тыс. в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в ноябре продажи выросли на 15%,... Согласно пересмотренным данным, в ноябре продажи выросли на 15%,... читать дальше

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Бинбанк в рамках оферты приобрел 1 млн 040,756 тыс. облигаций БО-06 и 2 млн 158,420 тыс. облигаций БО-07 по цене 100% от номинала, говорится в сообщениях кредитной организации. Выпуски состоят из 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждый. Таким образом, банк... Выпуски состоят из 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждый. Таким образом, банк... читать дальше

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Чистая прибыль крупнейшей авиакомпании США American Airlines Group Inc. в четвертом квартале 2017 года сократилась на 10,7% и составила $258 млн, или $0,54 на акцию, по сравнению с $289 млн, или $0,56 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Показатель прибыли... Показатель прибыли... читать дальше

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АО "Башкирская содовая компания" (БСК, г.Стерлитамак, входит в АО "Башкирская химия") установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001Р-01 в размере 8,1% годовых, объем размещения увеличен с 5 млрд до 8 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на... читать дальше

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Население РФ за январь-ноябрь 2017 года увеличилось на 78,9 тыс. человек и на 1 декабря 2017 года составляло 146,9 млн человек, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). При этом число родившихся в РФ в январе-ноябре 2017 года снизилось до 1 млн... При этом число родившихся в РФ в январе-ноябре 2017 года снизилось до 1 млн... читать дальше

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Выручка американской компании Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., одного из ведущих производителей меди и золота в мире, по итогам 2017 года увеличилась на 10,6% - до $16,40 млрд по сравнению с $14,83 млрд в 2016 году. При этом компания получила чистую прибыль... При этом компания получила чистую прибыль... читать дальше

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Доходность 10-летних гособлигаций Германии достигла сегодня самого высокого уровня с 2015 года на заявлениях председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги об инфляции, сообщает Financial Times. М.Драги вновь выразил уверенность в том, что восстановление... читать дальше

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