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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 294,9 млрд руб.
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25 января 2018 года 10:48
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 294,9 млрд руб.
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25 января. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 25 января по данным на начало операционного дня выросло до 294,9 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 110,4 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 25 января выросла на 1,17% и составила 39457,149 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 39457,149 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 454,991 млрд руб., или на...
.25 января 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1282 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,4162 руб. Минимальный курс евро составил 69,1775 руб.,... читать дальше
.25 января 2018 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 55,8436 руб.
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.25 января 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 39 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8283 руб. Минимальный курс юаня составил 8,8048 руб., максимальный - 8,8446... читать дальше
.25 января 2018 года 18:59
Рынок акций РФ завершил торги в зеленой зоне вместе с нефтью, индекс МосБиржи поднимался к 2330 пунктам и обновил исторический максимум, несмотря на резкое укрепление рубля. Нефть дорожала на фоне ослабления доллара, обновив максимум с декабря 2014 года. Росту цен на... читать дальше
.25 января 2018 года 18:49
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом заявила о сохранении "особенных отношений" между двумя странами. Лидеры Британии и США встретились на Всемирном экономическом форуме в Давосе. "Сегодня у нас была... читать дальше
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Американские фондовые индексы растут в начале торгов на благоприятной корпоративной отчетности. "Несмотря на то, что в целом мы сохраняем "бычий" прогноз для фондового рынка, сейчас подъем начинает казаться нам несколько неоправданным", - цитирует MarketWatch аналитика... читать дальше
.25 января 2018 года 18:40
Альфа-банк размещает бессрочные субординированные еврооблигации на $500 млн под 6,95%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 7-7,25%, затем он был снижен до 6,95-7,05%. Евробонды будут включены в состав... читать дальше
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Продажи новых домов в США в декабре 2017 года сократились на 9,3% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 625 тыс. в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в ноябре продажи выросли на 15%,... читать дальше
.25 января 2018 года 18:33
Бинбанк в рамках оферты приобрел 1 млн 040,756 тыс. облигаций БО-06 и 2 млн 158,420 тыс. облигаций БО-07 по цене 100% от номинала, говорится в сообщениях кредитной организации. Выпуски состоят из 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждый. Таким образом, банк... читать дальше
.25 января 2018 года 18:19
Чистая прибыль крупнейшей авиакомпании США American Airlines Group Inc. в четвертом квартале 2017 года сократилась на 10,7% и составила $258 млн, или $0,54 на акцию, по сравнению с $289 млн, или $0,56 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Показатель прибыли... читать дальше
.25 января 2018 года 18:17
АО "Башкирская содовая компания" (БСК, г.Стерлитамак, входит в АО "Башкирская химия") установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001Р-01 в размере 8,1% годовых, объем размещения увеличен с 5 млрд до 8 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на... читать дальше
.25 января 2018 года 18:15
Население РФ за январь-ноябрь 2017 года увеличилось на 78,9 тыс. человек и на 1 декабря 2017 года составляло 146,9 млн человек, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). При этом число родившихся в РФ в январе-ноябре 2017 года снизилось до 1 млн... читать дальше
.25 января 2018 года 18:07
Выручка американской компании Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., одного из ведущих производителей меди и золота в мире, по итогам 2017 года увеличилась на 10,6% - до $16,40 млрд по сравнению с $14,83 млрд в 2016 году. При этом компания получила чистую прибыль... читать дальше
.25 января 2018 года 17:59
Доходность 10-летних гособлигаций Германии достигла сегодня самого высокого уровня с 2015 года на заявлениях председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги об инфляции, сообщает Financial Times. М.Драги вновь выразил уверенность в том, что восстановление... читать дальше
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