Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1856,9 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2815,09 млрд руб.

25 января. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 25 января составили по Российской Федерации 1856,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1524,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2282 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1929,1 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 25 января составили 2815,09 млрд руб. против 2722,80445 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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