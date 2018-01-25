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Государственное финансирование затрат на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) необходимо существенно увеличить, заявил помощник президента РФ Андрей Белоусов в среду на совещании в Уфе с президентом РФ Владимиром Путиным. "Нам нужно... "Нам нужно... читать дальше

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Министр энергетики РФ Александр Новак предложил США присоединиться к консультациям по газовому рынку в рамках ФСЭГ. "В газовой отрасли у нас уже есть кооперация в рамках Форума стран экспортеров газа. В рамках ФСЭГ 14 стран вместе обсуждают все, что происходит на... "В газовой отрасли у нас уже есть кооперация в рамках Форума стран экспортеров газа. В рамках ФСЭГ 14 стран вместе обсуждают все, что происходит на... читать дальше

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Сегодня фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона опускаются на фоне снижения курса доллара США, что является негативным фактором для азиатских компаний-экспортеров. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific снизился на 0,2%. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific снизился на 0,2%. Японские Nikkei 225 и... Японские Nikkei 225 и... читать дальше

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Банк России своим приказом с сегодняшнего дня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ "Стар Альянс" (г.Москва, рег. № 3433 от 15.04.2003). Как говорится в сообщении ЦБ РФ, решение об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением кредитной... Как говорится в сообщении ЦБ РФ, решение об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением кредитной... читать дальше

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Торги в среду американские фондовые индексы завершили без единой динамики, инвесторы оценивали отчетность крупных компаний и статданные о продажах домов на вторичном рынке США в декабре. Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 41,31 пункта (0,16%) и составил... Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 41,31 пункта (0,16%) и составил... читать дальше

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В 4-м квартале экономика Южной Кореи продемонстрировала снижение по сравнению с предыдущим кварталом, чего не наблюдалось с 2008 года. ВВП страны снизился на 0,2% по сравнению с 3-мкварталом, свидетельствуют предварительные данные Банка Кореи. ВВП страны снизился на 0,2% по сравнению с 3-мкварталом, свидетельствуют предварительные данные Банка Кореи. В годовом... В годовом... читать дальше

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Инвестиции в мировую нефтегазовую отрасль в 2018 году могут вырасти по сравнению с прошлым годом примерно на 10%, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак. "В 2018 году мы увидим прирост инвестиций примерно на 10% по отношению к 2017 году", - сказал он в эфире... "В 2018 году мы увидим прирост инвестиций примерно на 10% по отношению к 2017 году", - сказал он в эфире... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $12,80 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 75015,51 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 12 выпускам облигаций на общую сумму 2413,33 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Вчера нефтяные цены перешли к росту после выхода данных о сокращении запасов в США. По итогам торгов 24 января стоимость мартовского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE Futures в Лондоне выросла на $0,57 (0.81%) - до $70,53 за баррель. По итогам торгов 24 января стоимость мартовского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE Futures в Лондоне выросла на $0,57 (0.81%) - до $70,53 за баррель. Мартовский... Мартовский... читать дальше

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По итогам вчерашних торгов фондовые индексы Западной Европы снизились из-за укрепления курса евро, что негативно сказывается на выручке экспортеров, сообщает MarketWatch. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов потерял 0,5% и... Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов потерял 0,5% и... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 января, составляет 69,4484 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 37,82 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 января, составляет 56,3888 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,27 коп.

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 12:00 12:00 Индекс доверия к экономике Германии института... Индекс доверия к экономике Германии института... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 8,04 пункта (0,35%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2306,99 пункта. Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... читать дальше

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