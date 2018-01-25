25 января 2018 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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25 января. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|Январь 2018
|12:00
|Объем промышленных заказов в Италии
|Ноябрь 2017
|15:45
|Процентная ставка ЕЦБ
|Январь 2018
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 14 по 20 января
|16:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|Декабрь 2017
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 07 по 13 января
|18:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|Декабрь 2017
|18:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|Декабрь 2017
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25 января 2018 года 09:22
Государственное финансирование затрат на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) необходимо существенно увеличить, заявил помощник президента РФ Андрей Белоусов в среду на совещании в Уфе с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Нам нужно... читать дальше
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25 января 2018 года 09:14
Министр энергетики РФ Александр Новак предложил США присоединиться к консультациям по газовому рынку в рамках ФСЭГ.
"В газовой отрасли у нас уже есть кооперация в рамках Форума стран экспортеров газа. В рамках ФСЭГ 14 стран вместе обсуждают все, что происходит на... читать дальше
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25 января 2018 года 09:05
Сегодня фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона опускаются на фоне снижения курса доллара США, что является негативным фактором для азиатских компаний-экспортеров.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific снизился на 0,2%.
Японские Nikkei 225 и... читать дальше
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25 января 2018 года 08:53
Банк России своим приказом с сегодняшнего дня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ "Стар Альянс" (г.Москва, рег. № 3433 от 15.04.2003).
Как говорится в сообщении ЦБ РФ, решение об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением кредитной... читать дальше
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25 января 2018 года 08:48
Торги в среду американские фондовые индексы завершили без единой динамики, инвесторы оценивали отчетность крупных компаний и статданные о продажах домов на вторичном рынке США в декабре.
Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 41,31 пункта (0,16%) и составил... читать дальше
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25 января 2018 года 08:40
В 4-м квартале экономика Южной Кореи продемонстрировала снижение по сравнению с предыдущим кварталом, чего не наблюдалось с 2008 года.
ВВП страны снизился на 0,2% по сравнению с 3-мкварталом, свидетельствуют предварительные данные Банка Кореи.
В годовом... читать дальше
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25 января 2018 года 08:33
Инвестиции в мировую нефтегазовую отрасль в 2018 году могут вырасти по сравнению с прошлым годом примерно на 10%, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
"В 2018 году мы увидим прирост инвестиций примерно на 10% по отношению к 2017 году", - сказал он в эфире... читать дальше
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25 января 2018 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $12,80 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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25 января 2018 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 75015,51 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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25 января 2018 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 12 выпускам облигаций на общую сумму 2413,33 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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25 января 2018 года 08:18
Вчера нефтяные цены перешли к росту после выхода данных о сокращении запасов в США.
По итогам торгов 24 января стоимость мартовского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE Futures в Лондоне выросла на $0,57 (0.81%) - до $70,53 за баррель.
Мартовский... читать дальше
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25 января 2018 года 08:09
По итогам вчерашних торгов фондовые индексы Западной Европы снизились из-за укрепления курса евро, что негативно сказывается на выручке экспортеров, сообщает MarketWatch.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов потерял 0,5% и... читать дальше
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25 января 2018 года 08:02
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 января, составляет 69,4484 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 37,82 коп.
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25 января 2018 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 января, составляет 56,3888 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,27 коп.
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25 января 2018 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
12:00
Индекс доверия к экономике Германии института... читать дальше
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24 января 2018 года 20:00
К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 8,04 пункта (0,35%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2306,99 пункта.
Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... читать дальше
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