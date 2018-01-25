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25 января 2018 года 08:02
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 69,4484 руб.
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25 января. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 января, составляет 69,4484 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 37,82 коп.
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