ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 56,3888 руб.

Государственное финансирование затрат на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) необходимо существенно увеличить, заявил помощник президента РФ Андрей Белоусов в среду на совещании в Уфе с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Министр энергетики РФ Александр Новак предложил США присоединиться к консультациям по газовому рынку в рамках ФСЭГ.

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Сегодня фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона опускаются на фоне снижения курса доллара США, что является негативным фактором для азиатских компаний-экспортеров.

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Банк России своим приказом с сегодняшнего дня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ "Стар Альянс" (г.Москва, рег. № 3433 от 15.04.2003).

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Торги в среду американские фондовые индексы завершили без единой динамики, инвесторы оценивали отчетность крупных компаний и статданные о продажах домов на вторичном рынке США в декабре.

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В 4-м квартале экономика Южной Кореи продемонстрировала снижение по сравнению с предыдущим кварталом, чего не наблюдалось с 2008 года.

ВВП страны снизился на 0,2% по сравнению с 3-мкварталом, свидетельствуют предварительные данные Банка Кореи.