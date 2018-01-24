ЦБ РФ установил курс евро с 25 января в размере 69,4484 руб.

24 января. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 25 января, составляет 69,4484 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 37,82 коп.

.

К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 8,04 пункта (0,35%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2306,99 пункта. Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... читать дальше

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 25778,790 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 15,865 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3442 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,5343 руб. Минимальный курс евро составил 69,3 руб.,... Минимальный курс евро составил 69,3 руб.,... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1344 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,3471 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 88 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8232 руб. Минимальный курс юаня составил 8,802 руб., максимальный - 8,9... Минимальный курс юаня составил 8,802 руб., максимальный - 8,9... читать дальше

.

Новая государственная программа вооружения (ГПВ) на 2018-2027 годы принята, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Мы принимаем, приняли уже программу вооружения и государственный (оборонный) заказ до 2027 года", - сказал В.Путин в среду в ходе посещения ПАО... "Мы принимаем, приняли уже программу вооружения и государственный (оборонный) заказ до 2027 года", - сказал В.Путин в среду в ходе посещения ПАО... читать дальше

.

Гохран в 2018 году будет вновь пополнять запасы золота в госфонде и реализовывать алмазы, сообщил журналистам глава Гохрана Андрей Юрин. "В этом году мы будем продолжать приобретение металлов [золота]. Намерений по приобретению камней у нас не было", - сказал... "В этом году мы будем продолжать приобретение металлов [золота]. Намерений по приобретению камней у нас не было", - сказал... читать дальше

.

Рынок акций РФ закрылся в плюсе на фоне роста нефтяных котировок на мировых площадках. В среду в Азии динамика индексов была смешанной, Япония из-за укрепления иены просела после подъема накануне до 26-летнего максимума В среду в Азии динамика индексов была смешанной, Япония из-за укрепления иены просела после подъема накануне до 26-летнего максимума Минусовала Европа (DAX, CAC 40, FTSE... Минусовала Европа (DAX, CAC 40, FTSE... читать дальше

.

Сводный опережающий индекс (СОИ) пока не дает сигналов о возможной новой рецессии в экономике России, указывает на вариант медленного роста, близкого к стагнации говорится в периодическом обзоре института "Центр развития" НИУ "Высшая школа экономики" "Комментарии о государстве и... читать дальше

.

Представители страхового сообщества предложили ряд изменений в недавно подготовленный ко второму чтению Минфином РФ блок поправок к законопроекту о страховании жилья от чрезвычайных событий природного характера, сообщил "Интерфаксу" источник на страховом рынке. По его... По его... читать дальше

.

Президент РФ Владимир Путин ориентирует компании с госучастием на закупку отечественных аналогов импортной продукции "Вместо зарубежной продукции они должны ориентироваться на закупку существующих и создаваемых отечественных аналогов. Заранее предвижу критику в этой... "Вместо зарубежной продукции они должны ориентироваться на закупку существующих и создаваемых отечественных аналогов. Заранее предвижу критику в этой... читать дальше

.

Минфин РФ, ЦБ и страховщики согласились о необходимости разделения реформы либерализации тарифов в ОСАГО на 2 этапа, сообщил "Интерфаксу" источник на страховом рынке, информированный о ходе обсуждения темы на встрече страховщиков с министром финансов Антоном... читать дальше

.

Минфин РФ готовит предложения о сокращении числа видов конкурсных процедур при госзакупках, заявил заместитель директора департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина Артем Гриненко в ходе конференции-семинара "Последние изменения в законодательстве о... читать дальше

.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 1071 тыс. баррелей - до 411,583 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 3098 тыс. баррелей и составили 244,04 млн баррелей,... Товарные запасы бензина повысились на 3098 тыс. баррелей и составили 244,04 млн баррелей,... читать дальше

.

Законопроект, который наделяет Федеральную службу судебных приставов (ФССП) правом проводить предварительное административное расследование при подозрении на нарушение законодательства со стороны компаний по возврату просроченной задолженности (коллекторов) внесен в... читать дальше

.

Мировое производство первичного алюминия по итогам 2017 года увеличилось на 5,8% и достигло рекордных 63,385 млн тонн, свидетельствуют предварительные данные Международного института алюминия (International Aluminium Institute, IAI). Наиболее существенный рост был... Наиболее существенный рост был... читать дальше

.