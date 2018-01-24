24 января 2018 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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24 января. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|12:30
|Безработица в Великобритании
|Декабрь 2017
|12:30
|Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании
|Ноябрь 2017
|18:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|Декабрь 2017
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 13 по 19 января
|20:00
|Данные о безработице во Франции
|Декабрь 2017
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24 января 2018 года 08:55
Профицит баланса внешней торговли Японии в минувшем году уменьшился на 25% - до 2,991 трлн иен ($27,1 млрд). Положительное сальдо сократилось несмотря на рекордно высокие объемы экспорта в Китай и Азию в целом.
Ускорение темпов роста импорта, особенно энергоносителей,... читать дальше
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24 января 2018 года 08:43
Фондовые индексы Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite завершили торги во вторник на новых рекордах на фоне благоприятной корпоративной отчетности, Dow Jones незначительно снизился.
Поддержку американскому рынку акций также оказал факт окончания трехдневной... читать дальше
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24 января 2018 года 08:31
Чистая прибыль Verizon Communications Inc., второго по величине в США оператора телефонной связи, в 4-м квартале 2017 года выросла в 4 раза и составила $18,8 млрд по сравнению с $4,6 млрд за аналогичный период годом ранее. Прибыль в расчете на акцию повысилась до $4,56 с... читать дальше
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24 января 2018 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 11 выпускам облигаций на общую сумму 18523,69 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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24 января 2018 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $190,65 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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24 января 2018 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 80421,04 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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24 января 2018 года 08:15
Европейские фондовые индексы выросли во вторник на информации о завершении приостановки работы правительства США и благоприятных корпоративных новостях, что привело к подъему сводного индикатора крупнейших предприятий региона до максимума более чем за два... читать дальше
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24 января 2018 года 08:07
По итогам торгов 23 января стоимость мартовского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE Futures в Лондоне выросла на $0,93 (1,3%) - до $69,96 за баррель.
Мартовский фьючерс на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX подорожал на $0,90 (1,4%) - до $64,47 за... читать дальше
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24 января 2018 года 08:03
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 января, составляет 69,0702 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 19,48 коп.
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24 января 2018 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 января, составляет 56,4115 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 21,46 коп.
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24 января 2018 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
12:30
Безработица в Великобритании
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23 января 2018 года 20:00
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 9,66 пункта (0,418%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2298,95 пункта.
После снижения индекс РТС вернулся к уровням предыдущего... читать дальше
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23 января 2018 года 19:25
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 38941,648 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 37,718 млрд руб., или на...
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23 января 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 947 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,486 руб.
Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
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23 января 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 234 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8144 руб.
Минимальный курс юаня составил 8,8 руб., максимальный - 8,8307... читать дальше
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23 января 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 974 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,1867 руб.
Минимальный курс евро составил 68,9475 руб.,... читать дальше
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