ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 56,4115 руб.

24 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 января, составляет 56,4115 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 21,46 коп.

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Профицит баланса внешней торговли Японии в минувшем году уменьшился на 25% - до 2,991 трлн иен ($27,1 млрд). Положительное сальдо сократилось несмотря на рекордно высокие объемы экспорта в Китай и Азию в целом. Ускорение темпов роста импорта, особенно энергоносителей,... Ускорение темпов роста импорта, особенно энергоносителей,... читать дальше

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Фондовые индексы Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite завершили торги во вторник на новых рекордах на фоне благоприятной корпоративной отчетности, Dow Jones незначительно снизился. Поддержку американскому рынку акций также оказал факт окончания трехдневной... Поддержку американскому рынку акций также оказал факт окончания трехдневной... читать дальше

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Чистая прибыль Verizon Communications Inc., второго по величине в США оператора телефонной связи, в 4-м квартале 2017 года выросла в 4 раза и составила $18,8 млрд по сравнению с $4,6 млрд за аналогичный период годом ранее. Прибыль в расчете на акцию повысилась до $4,56 с... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 11 выпускам облигаций на общую сумму 18523,69 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $190,65 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 80421,04 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Европейские фондовые индексы выросли во вторник на информации о завершении приостановки работы правительства США и благоприятных корпоративных новостях, что привело к подъему сводного индикатора крупнейших предприятий региона до максимума более чем за два... читать дальше

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По итогам торгов 23 января стоимость мартовского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE Futures в Лондоне выросла на $0,93 (1,3%) - до $69,96 за баррель. Мартовский фьючерс на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX подорожал на $0,90 (1,4%) - до $64,47 за... Мартовский фьючерс на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX подорожал на $0,90 (1,4%) - до $64,47 за... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 января, составляет 69,0702 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 19,48 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 января, составляет 56,4115 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 21,46 коп.

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 12:30 12:30 Безработица в Великобритании Безработица в Великобритании ... ... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 9,66 пункта (0,418%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2298,95 пункта. После снижения индекс РТС вернулся к уровням предыдущего... После снижения индекс РТС вернулся к уровням предыдущего... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 38941,648 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 37,718 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 947 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,486 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 234 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8144 руб. Минимальный курс юаня составил 8,8 руб., максимальный - 8,8307... Минимальный курс юаня составил 8,8 руб., максимальный - 8,8307... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 974 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,1867 руб. Минимальный курс евро составил 68,9475 руб.,... Минимальный курс евро составил 68,9475 руб.,... читать дальше

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