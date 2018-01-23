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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,8144 руб.
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23 января 2018 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,8144 руб.

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23 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 234 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8144 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,8 руб., максимальный - 8,8307 руб. Было заключено 134 сделки. Объем торгов составил 262,73 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,8014 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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