Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 56,475 руб.

23 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1034 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,475 руб.

Минимальный курс доллара США составил 56,305 руб., максимальный - 56,585 руб. Было заключено 11325 сделок. Объем торгов составил 57344,45 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 56,545 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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