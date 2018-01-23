Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 219,8 млрд руб.

23 января. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 23 января по данным на начало операционного дня выросло до 219,8 млрд руб.

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 9,66 пункта (0,418%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2298,95 пункта. После снижения индекс РТС вернулся к уровням предыдущего... После снижения индекс РТС вернулся к уровням предыдущего... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 38941,648 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 37,718 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 234 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8144 руб. Минимальный курс юаня составил 8,8 руб., максимальный - 8,8307... Минимальный курс юаня составил 8,8 руб., максимальный - 8,8307... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 974 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,1867 руб. Минимальный курс евро составил 68,9475 руб.,... Минимальный курс евро составил 68,9475 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 947 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,486 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 23 января присвоило БНП Париба банку кредитный рейтинг "ААА(RU)", прогноз - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. Как поясняется в сообщении, кредитный рейтинг обусловлен очень высокой вероятностью... Как поясняется в сообщении, кредитный рейтинг обусловлен очень высокой вероятностью... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся в плюсе, днем скорректировался вниз из-за локальной фиксации прибыли игрокам. К вечеру коррекция замедлилась благодаря росту нефти и новостям из Давоса. При этом индекс МосБиржи обновил утром максимум, достигнув 2315,77 пункта. Глава... Глава... читать дальше

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Цены на нефть демонстрируют уверенный рост во вторник на ожиданиях, что еженедельный отчет министерства энергетики США укажет на очередное снижение запасов нефти в стране. Согласно прогнозу экспертов S&P Global Platts, запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 1,6... Согласно прогнозу экспертов S&P Global Platts, запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 1,6... читать дальше

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Банк "Центр-инвест" завершил размещение биржевых облигаций серии БО-001Р-03, говорится в сообщении кредитной организации. Банк разместил 45,3% выпуска облигаций на 226,633 млн рублей от номинального объема выпуска в 500 млн рублей. Размещение облигаций БО-001Р-03... Размещение облигаций БО-001Р-03... читать дальше

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Объем промышленного производства в Литве в 2017 году увеличился на 7,1% по сравнению с 2016 годом (в сравнительных ценах), до 20,5 млрд евро, сообщил департамент статистики страны. В декабре по сравнению с ноябрем промпроизводство сократилось на 2,6%, до 1,8 млрд... В декабре по сравнению с ноябрем промпроизводство сократилось на 2,6%, до 1,8 млрд...

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Фондовые индексы США растут, ставя новые рекорды, после окончания трехдневной приостановки работы американского правительства. Несмотря на то, что влияние "шатдауна" на фондовый рынок было ограниченным, его завершение удалило элемент неопределенности, позволив... Несмотря на то, что влияние "шатдауна" на фондовый рынок было ограниченным, его завершение удалило элемент неопределенности, позволив... читать дальше

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Uber Technologies Inc. выйдет на прибыльный уровень в течение трех лет, заявил главный исполнительный директор компании Дара Хосровшахи. До сих пор компания, владеющая популярным сервисом такси, остается убыточной. Так, в третьем квартале 2017 года Uber увеличила... До сих пор компания, владеющая популярным сервисом такси, остается убыточной. Так, в третьем квартале 2017 года Uber увеличила... читать дальше

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ладельцы бондов ООО "Рислэнд" 7 февраля проведут собрание владельцев и рассмотрят на нем вопрос о реструктуризации облигаций 1-й серии, говорится в сообщении компании. На собрании держателям бумаг будет предложено согласиться на внесение изменений в решение о выпуске... На собрании держателям бумаг будет предложено согласиться на внесение изменений в решение о выпуске... читать дальше

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В 2017 году производство часов в России упало на 17,1% - до 1,7 млн штук, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). Выпуск компьютеров вырос на 16,4% - до 32,6 млрд руб. Выпуск компьютеров вырос на 16,4% - до 32,6 млрд руб. В минувшем году было произведено 4,5 млн стиральных машин, что... В минувшем году было произведено 4,5 млн стиральных машин, что...

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 23 января присвоило выпуску облигаций Альфа-банка серии БО-18 объемом 5 млрд рублей кредитный рейтинг "AA(RU)", говорится в сообщении АКРА. Выпуск, по мнению агентства, имеет статус старшего необеспеченного долга,... Выпуск, по мнению агентства, имеет статус старшего необеспеченного долга,... читать дальше

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В Европейском союзе хотят, чтобы Европа воспользовалась возможностями, которые предоставляет блокчейн как технология криптовалюты, заявил заместитель председателя Еврокомиссии по евро и финансовой стабильности Валдис Домбровскис, добавив, что необходимо проявлять бдительность и... читать дальше

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