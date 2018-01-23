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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
В 2018 году ВВП РФ вырастет на 2%
Минэкономразвития прогнозирует повышение ВВП РФ в 2017 году в интервале 1,4-1,8%. В текущем году рост экономики ускорится до 2%, а бюджет закончит год с профицитом около 1% ВВП
 
Вредные производства могут закрыть на время ЧМ-2018
Сотни российских компаний вступили в диалог с ФСБ и Ростехнадзором, чтобы доказать свое право работать во время чемпионата мира по футболу. В регионах, где пройдут матчи ЧМ-2018, ведомства начали веерную рассылку требований ограничить опасные...
 
Банкиры просят удлинить программные автокредиты
Требования популярной среди граждан программы льготного автокредитования требуют корректировки, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на письмо Ассоциации российских банков (АРБ) министру промышленности и торговли Денису Мантурову с просьбой рассмотреть...
 
Счетная палата недовольна результатами госпрограммы развития МСП
По данным проверки Счетной палаты, малый бизнес в РФ развивается медленнее, чем предписано ему регуляторами. Аудиторы проверили ключевую для сектора госпрограмму «Развитие МСП», а также приоритетный проект «Малый бизнес» (оба курируются...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
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23 января 2018 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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23 января. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
13:00 Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew Январь 2018
13:00 Индекс доверия к экономике Германии института Zew Январь 2018
18:00 Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне Январь 2018

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
23 января 2018 года 08:53
Внутренний долг РФ в госбумагах увеличился за год на 18,8% - до 7,247 трлн руб.
Внутренний государственный долг РФ, выраженный в госбумагах, в 2017 году увеличился на 1 трлн 146,8 млрд рублей, или на 18,8% - до 7 трлн 247,1 млрд рублей с 6 трлн 100,3 млрд рублей, следует из информации, размещенной на сайте Минфина РФ.

Минфин в прошлом году привлек...    читать дальше
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23 января 2018 года 08:45
Fitch подтвердило рейтинги российских "дочек" шести иностранных банков
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте шести российских банков, являющихся дочерними компаниями иностранных финансовых организаций.

Как сообщается в пресс-релизе агентства, в их...    читать дальше
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23 января 2018 года 08:37
Банк Японии сохранил курс монетарной политики
анк Японии по итогам очередного заседания совета директоров сохранил без изменений все параметры своих стимулирующих программ и экономические прогнозы, но при этом чуть более оптимистично, чем три месяца назад, высказался в отношении инфляционных ожиданий.

Инфляционные...
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23 января 2018 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 80000,00 млн руб.
Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 80000,00 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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23 января 2018 года 08:30
Фондовые индексы США существенно выросли в понедельник
Американские фондовые индексы завершили ростом торги в понедельник после того, как власти США согласовали продление финансирования работы правительства страны до 8 февраля.

Индекс Dow Jones Industrial Average 22 января повысился на 142,88 пункта (0,55%) и...    читать дальше
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23 января 2018 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 3255,56 млн руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 3255,56 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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23 января 2018 года 08:27
Трамп подписал закон, продлевающий финансирование правительства США до 8 февраля
Президент США Дональд Трамп подписал вечером в понедельник принятый ранее обеими палатами Конгресса закон, продлевающий финансирование работы федерального правительства США всего на две недели - до 8 февраля.

Хотя трехдневная приостановка работы федерального...    читать дальше
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23 января 2018 года 08:21
Нефть дорожает во вторник, Brent торгуется выше $69 за баррель
Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов во вторник на ожиданиях снижения запасов этого топлива в США по итогам очередной недели.

Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:04 МсК подорожали на $0,37 (0,54%) - до $69,4 за...    читать дальше
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23 января 2018 года 08:14
Рынки акций Европы выросли в понедельник, снизился британский индекс
Европейские фондовые индексы завершили торги в понедельник в плюсе на фоне позитивных корпоративных новостей.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос на 0,31%, до максимальных за два года 401,11 пункта.

Французский CAC 40 прибавил...    читать дальше
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23 января 2018 года 08:03
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 69,265 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 января, составляет 69,265 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 13,03 коп.
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23 января 2018 года 08:02
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 56,6261 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 января, составляет 56,6261 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 3,69 коп.
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23 января 2018 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Время

Публикация

Период

13:00

Индекс делового доверия к экономике еврозоны...    читать дальше
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22 января 2018 года 20:00
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 22 января растет
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 22,28 пункта (0,974%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2308,61 пункта.

Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на...    читать дальше
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22 января 2018 года 19:25
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 22 января выросла на 0,70% и составила 25834,125 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 25834,125 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 179,226 млрд руб., или на...
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22 января 2018 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,8379 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 52 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8379 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,8288 руб., максимальный - 8,8455...    читать дальше
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22 января 2018 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 56,5876 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 65 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,5876 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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