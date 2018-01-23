23 января 2018 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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23 января. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|13:00
|Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew
|Январь 2018
|13:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Zew
|Январь 2018
|18:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|Январь 2018
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23 января 2018 года 08:53
Внутренний государственный долг РФ, выраженный в госбумагах, в 2017 году увеличился на 1 трлн 146,8 млрд рублей, или на 18,8% - до 7 трлн 247,1 млрд рублей с 6 трлн 100,3 млрд рублей, следует из информации, размещенной на сайте Минфина РФ.
Минфин в прошлом году привлек... читать дальше
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23 января 2018 года 08:45
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте шести российских банков, являющихся дочерними компаниями иностранных финансовых организаций.
Как сообщается в пресс-релизе агентства, в их... читать дальше
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23 января 2018 года 08:37
анк Японии по итогам очередного заседания совета директоров сохранил без изменений все параметры своих стимулирующих программ и экономические прогнозы, но при этом чуть более оптимистично, чем три месяца назад, высказался в отношении инфляционных ожиданий.
Инфляционные...
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23 января 2018 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 80000,00 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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23 января 2018 года 08:30
Американские фондовые индексы завершили ростом торги в понедельник после того, как власти США согласовали продление финансирования работы правительства страны до 8 февраля.
Индекс Dow Jones Industrial Average 22 января повысился на 142,88 пункта (0,55%) и... читать дальше
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23 января 2018 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 3255,56 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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23 января 2018 года 08:27
Президент США Дональд Трамп подписал вечером в понедельник принятый ранее обеими палатами Конгресса закон, продлевающий финансирование работы федерального правительства США всего на две недели - до 8 февраля.
Хотя трехдневная приостановка работы федерального... читать дальше
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23 января 2018 года 08:21
Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов во вторник на ожиданиях снижения запасов этого топлива в США по итогам очередной недели.
Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:04 МсК подорожали на $0,37 (0,54%) - до $69,4 за... читать дальше
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23 января 2018 года 08:14
Европейские фондовые индексы завершили торги в понедельник в плюсе на фоне позитивных корпоративных новостей.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос на 0,31%, до максимальных за два года 401,11 пункта.
Французский CAC 40 прибавил... читать дальше
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23 января 2018 года 08:03
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 января, составляет 69,265 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 13,03 коп.
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23 января 2018 года 08:02
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 января, составляет 56,6261 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 3,69 коп.
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23 января 2018 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
13:00
Индекс делового доверия к экономике еврозоны... читать дальше
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22 января 2018 года 20:00
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 22,28 пункта (0,974%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2308,61 пункта.
Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на... читать дальше
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22 января 2018 года 19:25
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 25834,125 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 179,226 млрд руб., или на...
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22 января 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 52 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8379 руб.
Минимальный курс юаня составил 8,8288 руб., максимальный - 8,8455... читать дальше
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22 января 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 65 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,5876 руб.
Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
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