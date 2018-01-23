ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 69,265 руб.

23 января. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 23 января, составляет 69,265 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 13,03 коп.

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Внутренний государственный долг РФ, выраженный в госбумагах, в 2017 году увеличился на 1 трлн 146,8 млрд рублей, или на 18,8% - до 7 трлн 247,1 млрд рублей с 6 трлн 100,3 млрд рублей, следует из информации, размещенной на сайте Минфина РФ. Минфин в прошлом году привлек... Минфин в прошлом году привлек... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте шести российских банков, являющихся дочерними компаниями иностранных финансовых организаций. Как сообщается в пресс-релизе агентства, в их... Как сообщается в пресс-релизе агентства, в их... читать дальше

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анк Японии по итогам очередного заседания совета директоров сохранил без изменений все параметры своих стимулирующих программ и экономические прогнозы, но при этом чуть более оптимистично, чем три месяца назад, высказался в отношении инфляционных ожиданий. Инфляционные... Инфляционные...

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Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 80000,00 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Американские фондовые индексы завершили ростом торги в понедельник после того, как власти США согласовали продление финансирования работы правительства страны до 8 февраля. Индекс Dow Jones Industrial Average 22 января повысился на 142,88 пункта (0,55%) и... Индекс Dow Jones Industrial Average 22 января повысился на 142,88 пункта (0,55%) и... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 3255,56 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Президент США Дональд Трамп подписал вечером в понедельник принятый ранее обеими палатами Конгресса закон, продлевающий финансирование работы федерального правительства США всего на две недели - до 8 февраля. Хотя трехдневная приостановка работы федерального... Хотя трехдневная приостановка работы федерального... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов во вторник на ожиданиях снижения запасов этого топлива в США по итогам очередной недели. Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:04 МсК подорожали на $0,37 (0,54%) - до $69,4 за... Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:04 МсК подорожали на $0,37 (0,54%) - до $69,4 за... читать дальше

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Европейские фондовые индексы завершили торги в понедельник в плюсе на фоне позитивных корпоративных новостей. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос на 0,31%, до максимальных за два года 401,11 пункта. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос на 0,31%, до максимальных за два года 401,11 пункта. Французский CAC 40 прибавил... Французский CAC 40 прибавил... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 января, составляет 69,265 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 13,03 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 января, составляет 56,6261 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 3,69 коп.

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 13:00 13:00 Индекс делового доверия к экономике еврозоны... Индекс делового доверия к экономике еврозоны... читать дальше

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 22,28 пункта (0,974%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2308,61 пункта. Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на... Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 25834,125 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 179,226 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 52 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8379 руб. Минимальный курс юаня составил 8,8288 руб., максимальный - 8,8455... Минимальный курс юаня составил 8,8288 руб., максимальный - 8,8455... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 65 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,5876 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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