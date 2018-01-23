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23 января 2018 года 08:03
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 69,265 руб.
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23 января. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 января, составляет 69,265 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 13,03 коп.
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Президент США Дональд Трамп подписал вечером в понедельник принятый ранее обеими палатами Конгресса закон, продлевающий финансирование работы федерального правительства США всего на две недели - до 8 февраля. Хотя трехдневная приостановка работы федерального... читать дальше
.23 января 2018 года 08:21
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Европейские фондовые индексы завершили торги в понедельник в плюсе на фоне позитивных корпоративных новостей. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос на 0,31%, до максимальных за два года 401,11 пункта. Французский CAC 40 прибавил... читать дальше
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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 января, составляет 69,265 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 13,03 коп.
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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 января, составляет 56,6261 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 3,69 коп.
.23 января 2018 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Публикация Период 13:00 Индекс делового доверия к экономике еврозоны... читать дальше
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.22 января 2018 года 19:15
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.22 января 2018 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 56,5876 руб.
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