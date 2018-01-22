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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,8379 руб.
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22 января 2018 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,8379 руб.
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22 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 52 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8379 руб. Минимальный курс юаня составил 8,8288 руб., максимальный - 8,8455 руб. Была заключена 81 сделка. Объем торгов составил 246,66 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,8434 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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22 января 2018 года 20:00
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.22 января 2018 года 19:25
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 22 января выросла на 0,70% и составила 25834,125 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 25834,125 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 179,226 млрд руб., или на...
.22 января 2018 года 19:15
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.22 января 2018 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 56,5876 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 65 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,5876 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.22 января 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 937 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,2946 руб. Минимальный курс евро составил 69,2075 руб.,... читать дальше
.22 января 2018 года 18:58
Рынок акций РФ, открывшийся в мажоре, завершил понедельник на позитиве. Фондовые индикаторы Европы, изменявшиеся слабо и разнонаправленно в начале торгов, позже демонстрировали повышательные тенденции. Азиатские рынки акций закрылись без единой динамики на... читать дальше
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Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило долгосрочные рейтинги депозитов в национальной и иностранной валюте Акибанка (Набережные Челны) с "B3" до "Caa1". Прогноз был изменен со "стабильного" на "негативный", говорится в сообщении... читать дальше
.22 января 2018 года 18:41
В России в настоящее время работает более 15 тыс. гостиниц, сообщил в понедельник руководитель Ростуризма Олег Сафонов. "В прошлом году в России введено гостиниц на 7% больше, чем в 2016 году. По сравнению с 2000 годом темпы роста составили 357%", - сказал О.Сафонов в... читать дальше
.22 января 2018 года 18:34
Банк "Центр-инвест" в рамках оферты приобрел 3,5 тыс. биржевых облигаций серии БО-001Р-01 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации. Объем выпуска составляет 300 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 1,1%... читать дальше
.22 января 2018 года 18:32
Еврокомиссия объявила в понедельник публичные консультации для составления первого всемирного списка контрафакта и пиратства в рамках борьбы с воровством интеллектуальной собственности. "Цель состоит в том, чтобы определить рыночные площадки за пределами ЕС, где... читать дальше
.22 января 2018 года 18:23
Немецкий экспорт в Россию вырос впервые за последние 5 лет, передает "Немецкая волна". За 11 месяцев 2017 года он увеличился на 21% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, достигнув отметки в 24,1 млрд евро. Как отмечает Reuters со ссылкой на данные Федерального... читать дальше
.22 января 2018 года 18:13
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.22 января 2018 года 18:02
Представители правительств Норвегии и Швеции рассчитывают на дальнейшее сотрудничество с Россией в Арктике по целому ряду вопросов и не видят в России опасного соседа. "Россия не представляет военной угрозы для Норвегии", - заявила журналистам министр иностранных дел... читать дальше
.22 января 2018 года 17:56
Банк "Российский капитал" в рамках оферты приобрел 850,016 тыс. биржевых облигаций серии БО-03 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации. Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 28%... читать дальше
.22 января 2018 года 17:52
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Нефтедобывающие компании США могут получить рекордную прибыль в 2018 году, если они не станут наращивать добычу чрезмерными темпами, полагают эксперты, опрошенные The Wall Street Journal. Цены на нефть подскочили на 40% за последние полгода и находятся у максимальных... читать дальше
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