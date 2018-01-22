Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,8379 руб.

22 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 52 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8379 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,8288 руб., максимальный - 8,8455 руб. Была заключена 81 сделка. Объем торгов составил 246,66 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,8434 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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