Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 56,5778 руб.

22 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 125 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,5778 руб.

Минимальный курс доллара США составил 56,5175 руб., максимальный - 56,7175 руб. Было заключено 9838 сделок. Объем торгов составил 55511,34 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 56,565 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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