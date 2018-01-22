ЦБ РФ установил курс евро с 23 января в размере 69,265 руб.

22 января. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 23 января, составляет 69,265 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 13,03 коп.

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 22,28 пункта (0,974%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2308,61 пункта. Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на... Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 25834,125 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 179,226 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 52 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8379 руб. Минимальный курс юаня составил 8,8288 руб., максимальный - 8,8455... Минимальный курс юаня составил 8,8288 руб., максимальный - 8,8455... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 65 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,5876 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 937 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,2946 руб. Минимальный курс евро составил 69,2075 руб.,... Минимальный курс евро составил 69,2075 руб.,... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся в мажоре, завершил понедельник на позитиве. Фондовые индикаторы Европы, изменявшиеся слабо и разнонаправленно в начале торгов, позже демонстрировали повышательные тенденции. Фондовые индикаторы Европы, изменявшиеся слабо и разнонаправленно в начале торгов, позже демонстрировали повышательные тенденции. Азиатские рынки акций закрылись без единой динамики на... Азиатские рынки акций закрылись без единой динамики на... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило долгосрочные рейтинги депозитов в национальной и иностранной валюте Акибанка (Набережные Челны) с "B3" до "Caa1". Прогноз был изменен со "стабильного" на "негативный", говорится в сообщении... Прогноз был изменен со "стабильного" на "негативный", говорится в сообщении... читать дальше

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В России в настоящее время работает более 15 тыс. гостиниц, сообщил в понедельник руководитель Ростуризма Олег Сафонов. "В прошлом году в России введено гостиниц на 7% больше, чем в 2016 году. По сравнению с 2000 годом темпы роста составили 357%", - сказал О.Сафонов в... "В прошлом году в России введено гостиниц на 7% больше, чем в 2016 году. По сравнению с 2000 годом темпы роста составили 357%", - сказал О.Сафонов в... читать дальше

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Банк "Центр-инвест" в рамках оферты приобрел 3,5 тыс. биржевых облигаций серии БО-001Р-01 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации. Объем выпуска составляет 300 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 1,1%... Объем выпуска составляет 300 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 1,1%... читать дальше

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Еврокомиссия объявила в понедельник публичные консультации для составления первого всемирного списка контрафакта и пиратства в рамках борьбы с воровством интеллектуальной собственности. "Цель состоит в том, чтобы определить рыночные площадки за пределами ЕС, где... "Цель состоит в том, чтобы определить рыночные площадки за пределами ЕС, где... читать дальше

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Немецкий экспорт в Россию вырос впервые за последние 5 лет, передает "Немецкая волна". За 11 месяцев 2017 года он увеличился на 21% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, достигнув отметки в 24,1 млрд евро. Как отмечает Reuters со ссылкой на данные Федерального... читать дальше

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Россия с начала 2018 года резко увеличила импорт мяса. Как сообщает Минсельхоз со ссылкой на оперативные данные ФТС, к 14 января по сравнению с соответствующим периодом прошлого года импорт говядины вырос в 7,2 раза - до 3,1 тыс. тонн, свинины - в 6,2 раза - до 2,9 тыс.... читать дальше

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Представители правительств Норвегии и Швеции рассчитывают на дальнейшее сотрудничество с Россией в Арктике по целому ряду вопросов и не видят в России опасного соседа. "Россия не представляет военной угрозы для Норвегии", - заявила журналистам министр иностранных дел... "Россия не представляет военной угрозы для Норвегии", - заявила журналистам министр иностранных дел... читать дальше

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Банк "Российский капитал" в рамках оферты приобрел 850,016 тыс. биржевых облигаций серии БО-03 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации. Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 28%... Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 28%... читать дальше

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Торги в понедельник американские фондовые индексы начали умеренным снижением; участники рынка следят за ситуацией вокруг бюджета США и оценивают новости крупных компаний. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:40 мск понизился на 54,78 пункта (0,21%) и составил... Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:40 мск понизился на 54,78 пункта (0,21%) и составил... читать дальше

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Нефтедобывающие компании США могут получить рекордную прибыль в 2018 году, если они не станут наращивать добычу чрезмерными темпами, полагают эксперты, опрошенные The Wall Street Journal. Цены на нефть подскочили на 40% за последние полгода и находятся у максимальных... Цены на нефть подскочили на 40% за последние полгода и находятся у максимальных... читать дальше

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