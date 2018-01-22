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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 23 января в размере 69,265 руб.
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22 января 2018 года 12:23

ЦБ РФ установил курс евро с 23 января в размере 69,265 руб.

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22 января. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 января, составляет 69,265 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 13,03 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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