Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2181,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2682,23 млрд руб.

22 января. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 22 января составили по Российской Федерации 2181,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1839,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2078,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1740,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 22 января составили 2682,23 млрд руб. против 2697,86467 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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