22 января 2018 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
| 0
|
22 января. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|16:30
|Оптовые продажи в Канаде
|Ноябрь 2017
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
22 января 2018 года 08:41
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу и завершили в плюсе третью неделю подряд.
При этом значения Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite обновили исторические максимумы, поскольку позитивная корпоративная отчетность перевесила негатив со... читать дальше
.
22 января 2018 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 25 выпускам облигаций на общую сумму 11316,25 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
... читать дальше
.
22 января 2018 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 75396,69 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
.
22 января 2018 года 08:29
Британский премьер-министр Тереза Мэй исключила возможность проведения повторного референдума о выходе Великобритании из состава ЕС.
"Парламент дал британским гражданам право выбора, и они приняли решение", - заявила она в интервью изданию Bild, отметив, что... читать дальше
.
22 января 2018 года 08:17
Европейские фондовые индексы выросли в пятницу вслед за котировками акций компаний промышленного и технологического секторов, пишет MarketWatch.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка увеличился на 0,5%, до 400,88 пункта,... читать дальше
.
22 января 2018 года 08:08
По итогам торгов 19 января стоимость мартовского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE Futures в Лондоне снизилась на $0,70 (1%) - до $68,61 за баррель.
Февральский фьючерс на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX подешевел на $0,58 (0,9%) - до $63,37 за... читать дальше
.
22 января 2018 года 08:03
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 января, составляет 69,3953 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 13,71 коп.
.
22 января 2018 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 января, составляет 56,5892 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 17,05 коп.
.
22 января 2018 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
16:30
Оптовые продажи в Канаде
Ноябрь...
.
21 января 2018 года 19:01
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал коллапсом нынешний уровень отношений России и США. "Коллапс", - сказал он в эфире программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК). Так Песков ответил на вопрос, как бы он одним словом... читать дальше
.
21 января 2018 года 18:52
Один человек погиб, 32 пострадали от взрыва ракеты, пущенной с территории Сирии по турецкому городу Рейханлы, сообщил мэр города. Факт ракетного пуска подтвердил заместитель премьер-министра Турции Бекир Боздаг. Наблюдатели читают, что ракета была пущена курдскими ополченцами в... читать дальше
.
21 января 2018 года 18:36
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что не имеет никакого отношения к политике, хотя признал, что ранее симпатизировал ЛДПР. "Да, я действительно симпатизировал ЛДПР и Жириновскому. Это действительно так", - сказал Песков в программе "Действующие лица" на... читать дальше
.
21 января 2018 года 17:45
В Кремле ожидают новых обвинений в адрес России, в частности, о подтасовках на предстоящих президентских выборах, готовы дать им отпор, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Готовимся, потому что это тоже весьма прогнозируемо. Вы знаете, что и лично на нашего... читать дальше
.
21 января 2018 года 17:38
Число жертв нападения террористов на отель Intercontinental в столице Афганистана Кабуле может составить 43 человека, сообщили афганские СМИ со ссылками на источники в силовых структурах. Официального подтверждения этой информации пока не поступало. Около 150 человек, в том... читать дальше
.
21 января 2018 года 16:35
Группа "Сумма" Зиявудина Магомедова хочет привлечь китайскую CEFC к созданию газохимического комплекса "Якутской топливно-энергетической компании" (ЯТЭК).
Как говорится в сообщении "Суммы", группа подписала с AnAn Group меморандум о взаимопонимании, договорившись... читать дальше
.
21 января 2018 года 15:35
Правительство Молдавии привлечет два кредита общим объемом $20 млн от структур Всемирного банка (ВБ) на модернизацию системы госуслуг, сообщила пресс-служба правительства страны.
Общая стоимость проекта, который будет реализован в 2018-2022 годах, составит $22,4 млн. В... читать дальше
.