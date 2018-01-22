ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 69,3953 руб.

22 января. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 20 января, составляет 69,3953 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 13,71 коп.

.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу и завершили в плюсе третью неделю подряд. При этом значения Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite обновили исторические максимумы, поскольку позитивная корпоративная отчетность перевесила негатив со... При этом значения Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite обновили исторические максимумы, поскольку позитивная корпоративная отчетность перевесила негатив со... читать дальше

.

Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 25 выпускам облигаций на общую сумму 11316,25 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

.

Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 75396,69 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

.

Британский премьер-министр Тереза Мэй исключила возможность проведения повторного референдума о выходе Великобритании из состава ЕС. "Парламент дал британским гражданам право выбора, и они приняли решение", - заявила она в интервью изданию Bild, отметив, что... "Парламент дал британским гражданам право выбора, и они приняли решение", - заявила она в интервью изданию Bild, отметив, что... читать дальше

.

Европейские фондовые индексы выросли в пятницу вслед за котировками акций компаний промышленного и технологического секторов, пишет MarketWatch. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка увеличился на 0,5%, до 400,88 пункта,... Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка увеличился на 0,5%, до 400,88 пункта,... читать дальше

.

По итогам торгов 19 января стоимость мартовского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE Futures в Лондоне снизилась на $0,70 (1%) - до $68,61 за баррель. Февральский фьючерс на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX подешевел на $0,58 (0,9%) - до $63,37 за... Февральский фьючерс на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX подешевел на $0,58 (0,9%) - до $63,37 за... читать дальше

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 января, составляет 69,3953 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 13,71 коп.

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 января, составляет 56,5892 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 17,05 коп.

.

Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 16:30 16:30 Оптовые продажи в Канаде Оптовые продажи в Канаде Ноябрь... Ноябрь...

.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал коллапсом нынешний уровень отношений России и США. "Коллапс", - сказал он в эфире программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК). Так Песков ответил на вопрос, как бы он одним словом... читать дальше

.

Один человек погиб, 32 пострадали от взрыва ракеты, пущенной с территории Сирии по турецкому городу Рейханлы, сообщил мэр города. Факт ракетного пуска подтвердил заместитель премьер-министра Турции Бекир Боздаг. Наблюдатели читают, что ракета была пущена курдскими ополченцами в... читать дальше

.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что не имеет никакого отношения к политике, хотя признал, что ранее симпатизировал ЛДПР. "Да, я действительно симпатизировал ЛДПР и Жириновскому. Это действительно так", - сказал Песков в программе "Действующие лица" на... читать дальше

.

В Кремле ожидают новых обвинений в адрес России, в частности, о подтасовках на предстоящих президентских выборах, готовы дать им отпор, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Готовимся, потому что это тоже весьма прогнозируемо. Вы знаете, что и лично на нашего... читать дальше

.

Число жертв нападения террористов на отель Intercontinental в столице Афганистана Кабуле может составить 43 человека, сообщили афганские СМИ со ссылками на источники в силовых структурах. Официального подтверждения этой информации пока не поступало. Около 150 человек, в том... читать дальше

.

Группа "Сумма" Зиявудина Магомедова хочет привлечь китайскую CEFC к созданию газохимического комплекса "Якутской топливно-энергетической компании" (ЯТЭК). Как говорится в сообщении "Суммы", группа подписала с AnAn Group меморандум о взаимопонимании, договорившись... Как говорится в сообщении "Суммы", группа подписала с AnAn Group меморандум о взаимопонимании, договорившись... читать дальше

.

Правительство Молдавии привлечет два кредита общим объемом $20 млн от структур Всемирного банка (ВБ) на модернизацию системы госуслуг, сообщила пресс-служба правительства страны. Общая стоимость проекта, который будет реализован в 2018-2022 годах, составит $22,4 млн. В... Общая стоимость проекта, который будет реализован в 2018-2022 годах, составит $22,4 млн. В... читать дальше

.