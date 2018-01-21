ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 56,5892 руб.

21 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 января, составляет 56,5892 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 17,05 коп.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал коллапсом нынешний уровень отношений России и США. "Коллапс", - сказал он в эфире программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК). Так Песков ответил на вопрос, как бы он одним словом... читать дальше

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Один человек погиб, 32 пострадали от взрыва ракеты, пущенной с территории Сирии по турецкому городу Рейханлы, сообщил мэр города. Факт ракетного пуска подтвердил заместитель премьер-министра Турции Бекир Боздаг. Наблюдатели читают, что ракета была пущена курдскими ополченцами в... читать дальше

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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что не имеет никакого отношения к политике, хотя признал, что ранее симпатизировал ЛДПР. "Да, я действительно симпатизировал ЛДПР и Жириновскому. Это действительно так", - сказал Песков в программе "Действующие лица" на... читать дальше

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В Кремле ожидают новых обвинений в адрес России, в частности, о подтасовках на предстоящих президентских выборах, готовы дать им отпор, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Готовимся, потому что это тоже весьма прогнозируемо. Вы знаете, что и лично на нашего... читать дальше

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Число жертв нападения террористов на отель Intercontinental в столице Афганистана Кабуле может составить 43 человека, сообщили афганские СМИ со ссылками на источники в силовых структурах. Официального подтверждения этой информации пока не поступало. Около 150 человек, в том... читать дальше

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Группа "Сумма" Зиявудина Магомедова хочет привлечь китайскую CEFC к созданию газохимического комплекса "Якутской топливно-энергетической компании" (ЯТЭК). Как говорится в сообщении "Суммы", группа подписала с AnAn Group меморандум о взаимопонимании, договорившись... Как говорится в сообщении "Суммы", группа подписала с AnAn Group меморандум о взаимопонимании, договорившись... читать дальше

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Правительство Молдавии привлечет два кредита общим объемом $20 млн от структур Всемирного банка (ВБ) на модернизацию системы госуслуг, сообщила пресс-служба правительства страны. Общая стоимость проекта, который будет реализован в 2018-2022 годах, составит $22,4 млн. В... Общая стоимость проекта, который будет реализован в 2018-2022 годах, составит $22,4 млн. В... читать дальше

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Венесуэла в 2018 году увеличит добычу нефти, но уровень исполнения сделки ОПЕК+ все равно будет хорошим, сообщил министр нефти и газа Омана Мохаммед Хамад аль-Румхи. "Думаю, что Венесуэла, судя по комментариям министра, намерена в 2018 году вернуться к своим нормальным уровням... читать дальше

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Советский суд Махачкалы на 10 суток заключил мэра города Муса Мусаева под арест, сообщил "Интерфаксу" источник в суде. "Решением суда обвиняемый в земельных махинациях мэр Махачкалы Муса Мусаев заключен под стражу на 10 суток", - сказал собеседник агентства. По версии следствия,... читать дальше

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Новый тип соглашения между участниками сделки ОПЕК+ может быть внедрен вместо продления сделки о сокращении нефтедобычи после 2018 года, считает министр нефти и газа Омана Мохаммед Хамад аль-Румхи. "К концу этого года запасы нефти будут меньше, чем сегодня. И к этому времени мы... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 января, составляет 56,5892 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 17,05 коп.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 января, составляет 69,3953 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 13,71 коп.

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Совет директоров ПАО "Корпорация "Иркут" на заседании 26 января намерен утвердить организационную структуру предприятия. Решение о проведении заседания принято главой совета в пятницу, говорится в сообщении компании. Решение о проведении заседания принято главой совета в пятницу, говорится в сообщении компании. Также в повестке - согласование кандидатов... Также в повестке - согласование кандидатов... читать дальше

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Бывший заместитель президента - председателя правления присоединившегося к ВТБ банка ВТБ 24 Вячеслав Воробьев будет курировать в "Росгосстрахе" развитие розничного и партнерского бизнеса, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе страховщика. "Вячеслав Воробьев был... "Вячеслав Воробьев был... читать дальше

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Золотодобывающий "Полюс" считает комфортным для себя левередж на уровне 1,5x, сообщил глава компании Павел Грачев в ходе телефонной конференции для инвесторов. "Сейчас с показателем net debt/ EBITDA 1,9x мы близки к верхнему значению коридора, который мы считаем... "Сейчас с показателем net debt/ EBITDA 1,9x мы близки к верхнему значению коридора, который мы считаем... читать дальше

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Столичные власти не планируют застраивать территорию научно-производственного центра имени Хруничева жильем, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "У нас нет планов застройки территории центра имени Хруничева. Мы... читать дальше

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