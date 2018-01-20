ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 69,3953 руб.

20 января. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 января, составляет 69,3953 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 13,71 коп.

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Совет директоров ПАО "Корпорация "Иркут" на заседании 26 января намерен утвердить организационную структуру предприятия. Решение о проведении заседания принято главой совета в пятницу, говорится в сообщении компании. Решение о проведении заседания принято главой совета в пятницу, говорится в сообщении компании. Также в повестке - согласование кандидатов... Также в повестке - согласование кандидатов... читать дальше

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Бывший заместитель президента - председателя правления присоединившегося к ВТБ банка ВТБ 24 Вячеслав Воробьев будет курировать в "Росгосстрахе" развитие розничного и партнерского бизнеса, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе страховщика. "Вячеслав Воробьев был... "Вячеслав Воробьев был... читать дальше

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Золотодобывающий "Полюс" считает комфортным для себя левередж на уровне 1,5x, сообщил глава компании Павел Грачев в ходе телефонной конференции для инвесторов. "Сейчас с показателем net debt/ EBITDA 1,9x мы близки к верхнему значению коридора, который мы считаем... "Сейчас с показателем net debt/ EBITDA 1,9x мы близки к верхнему значению коридора, который мы считаем... читать дальше

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Столичные власти не планируют застраивать территорию научно-производственного центра имени Хруничева жильем, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "У нас нет планов застройки территории центра имени Хруничева. Мы... читать дальше

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Американские фондовые индексы показали существенный рост за первый год работы Дональда Трампа на посту президента США, пишет MarketWatch. Индекс S&P 500 вырос на 26,3% с 19 января 2017 года - последнего дня до инаугурации Д.Трампа. С 8 ноября - дня до момента избрания... Индекс S&P 500 вырос на 26,3% с 19 января 2017 года - последнего дня до инаугурации Д.Трампа. С 8 ноября - дня до момента избрания... читать дальше

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Избирательный штаб кандидата Владимира Путина передал в ЦИК для регистрации второй список доверенных лиц на выборах президента в марте 2018 года, сообщил "Интерфаксу" в субботу сопредседатель штаба, глава детского онкоцентра имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев. "Сотрудники... читать дальше

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о фактическом старте "антитеррористической операции" в сирийском Африне, передает в субботу агентство "Анадолу". "Антитеррористическая операция в Африне фактически началась, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в провинции Кютахья",... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг и рейтинг эмитента ПАО "Полюс" на уровне "ВВ-". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "позитивный". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "позитивный". При этом рейтинги... При этом рейтинги... читать дальше

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Британский премьер-министр Тереза Мэй исключила возможность проведения повторного референдума о выходе Великобритании из состава ЕС; об этом говорится в интервью, которое политик дала изданию Bild. "Парламент дал британским гражданам право выбора, и они приняли решение", -... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Renaissance Financial Holdings Limited (RFHL) - зарегистрированной на Бермудских островах головной компании группы "Ренессанс Капитал" - на уровне "B-". Как... Как... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings повысило прогноз цен на нефть в текущем году. Теперь аналитики агентства ожидают, что марка Brent в среднем будет стоить $60 за баррель против ранее предполагавшихся $55 за баррель. Оценка для марки... Теперь аналитики агентства ожидают, что марка Brent в среднем будет стоить $60 за баррель против ранее предполагавшихся $55 за баррель. Оценка для марки... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте АФК "Система" на уровне "BB-" с "негативным" прогнозом. Рейтинги компании выведены из списка Rating Watch "негативный" после заключения... Рейтинги компании выведены из списка Rating Watch "негативный" после заключения... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 января, составляет 56,5892 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 17,05 коп.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 января, составляет 69,3953 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 13,71 коп.

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 11,14 пункта (0,485%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2286,33 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По... Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 38765,592 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 22,042 млрд руб., или на...

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