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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 69,3953 руб.
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Минэкономразвития прогнозирует повышение ВВП РФ в 2017 году в интервале 1,4-1,8%. В текущем году рост экономики ускорится до 2%, а бюджет закончит год с профицитом около 1% ВВП
 
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РСПП не поддержал законопроект о "перехвате управления" в коммунальной сфере
Внесенный в правительство законопроект Минстроя о публичном управлении организациями тепло- и водоснабжения стал поводом для обращения РСПП к вице-премьеру Дмитрию Козаку. Проект предусматривает введение публичного управления при чрезвычайных...
 
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Все больше россиян стали оспаривать кадастровую стоимость своих квартир и дач. Показатель серьезный, ведь именно от этого зависят налоги на недвижимость, пишет "Российская газета". Как отмечает газета, достаточно назвать цифры только в одном,...
 
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20 января 2018 года 09:27

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 69,3953 руб.

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20 января. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 января, составляет 69,3953 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 13,71 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
20 января 2018 года 17:52
Совет директоров "Иркута" 26 января утвердит организационную структуру предприятия
Совет директоров ПАО "Корпорация "Иркут" на заседании 26 января намерен утвердить организационную структуру предприятия.

Решение о проведении заседания принято главой совета в пятницу, говорится в сообщении компании.

Также в повестке - согласование кандидатов...    читать дальше
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20 января 2018 года 17:40
Экс-зампрезидента ВТБ 24 В.Воробьев будет курировать в "Росгосстрахе" розничный бизнес
Бывший заместитель президента - председателя правления присоединившегося к ВТБ банка ВТБ 24 Вячеслав Воробьев будет курировать в "Росгосстрахе" развитие розничного и партнерского бизнеса, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе страховщика.

"Вячеслав Воробьев был...    читать дальше
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20 января 2018 года 17:12
Золотодобывающий "Полюс" считает комфортным для себя левередж на уровне 1,5x
Золотодобывающий "Полюс" считает комфортным для себя левередж на уровне 1,5x, сообщил глава компании Павел Грачев в ходе телефонной конференции для инвесторов.

"Сейчас с показателем net debt/ EBITDA 1,9x мы близки к верхнему значению коридора, который мы считаем...    читать дальше
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20 января 2018 года 16:19
Столичные власти не планируют застраивать территорию НПЦ имени Хруничева жильем
Столичные власти не планируют застраивать территорию научно-производственного центра имени Хруничева жильем, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "У нас нет планов застройки территории центра имени Хруничева. Мы...    читать дальше
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20 января 2018 года 16:12
S&P 500 вырос на 26,3% за год президентства Трампа
Американские фондовые индексы показали существенный рост за первый год работы Дональда Трампа на посту президента США, пишет MarketWatch.

Индекс S&P 500 вырос на 26,3% с 19 января 2017 года - последнего дня до инаугурации Д.Трампа. С 8 ноября - дня до момента избрания...    читать дальше
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20 января 2018 года 15:21
Избирательный штаб В.Путина передал в ЦИК второй список доверенных лиц
Избирательный штаб кандидата Владимира Путина передал в ЦИК для регистрации второй список доверенных лиц на выборах президента в марте 2018 года, сообщил "Интерфаксу" в субботу сопредседатель штаба, глава детского онкоцентра имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев. "Сотрудники...    читать дальше
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20 января 2018 года 15:15
Президент Турции объявил о старте "антитеррористической операции" в сирийском Африне
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о фактическом старте "антитеррористической операции" в сирийском Африне, передает в субботу агентство "Анадолу". "Антитеррористическая операция в Африне фактически началась, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в провинции Кютахья",...    читать дальше
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20 января 2018 года 15:10
S&P подтвердило рейтинги "Полюса" на уровне "ВВ-", прогноз - "позитивный"
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг и рейтинг эмитента ПАО "Полюс" на уровне "ВВ-".

Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "позитивный".

При этом рейтинги...    читать дальше
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20 января 2018 года 11:04
Тереза Мэй исключила возможность проведения повторного референдума о выходе Великобритании из состава ЕС
Британский премьер-министр Тереза Мэй исключила возможность проведения повторного референдума о выходе Великобритании из состава ЕС; об этом говорится в интервью, которое политик дала изданию Bild. "Парламент дал британским гражданам право выбора, и они приняли решение", -...    читать дальше
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20 января 2018 года 11:04
Fitch подтвердило рейтинг "В-" холдинговой компании "Ренессанс Капитала", прогноз - "стабильный"
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Renaissance Financial Holdings Limited (RFHL) - зарегистрированной на Бермудских островах головной компании группы "Ренессанс Капитал" - на уровне "B-".

Как...    читать дальше
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20 января 2018 года 10:05
S&P повысило прогноз цен на нефть в 2018 году на $5 за баррель
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings повысило прогноз цен на нефть в текущем году.

Теперь аналитики агентства ожидают, что марка Brent в среднем будет стоить $60 за баррель против ранее предполагавшихся $55 за баррель. Оценка для марки...    читать дальше
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20 января 2018 года 09:50
Fitch подтвердило рейтинги "Системы" и МТС с "негативным" прогнозом, вывело их из списка Rating Watch
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте АФК "Система" на уровне "BB-" с "негативным" прогнозом.

Рейтинги компании выведены из списка Rating Watch "негативный" после заключения...    читать дальше
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20 января 2018 года 09:27
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 56,5892 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 января, составляет 56,5892 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 17,05 коп.
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20 января 2018 года 09:27
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 69,3953 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 января, составляет 69,3953 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 13,71 коп.
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19 января 2018 года 20:00
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 19 января снижается
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 11,14 пункта (0,485%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2286,33 пункта.

Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По...    читать дальше
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19 января 2018 года 19:30
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 19 января выросла на 0,06% и составила 38765,592 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 38765,592 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 22,042 млрд руб., или на...
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