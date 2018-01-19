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Главная  /  Все новости  /  Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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19 января 2018 года 17:15

Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

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19 января. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 22.01 по 28.01 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата Время Публикация Период
22.01.2018 16:30 Оптовые продажи в Канаде Ноябрь 2017
23.01.2018 13:00 Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew Январь 2018
23.01.2018 13:00 Индекс доверия к экономике Германии института Zew Январь 2018
23.01.2018 18:00 Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне Январь 2018
24.01.2018 12:30 Безработица в Великобритании Декабрь 2017
24.01.2018 12:30 Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании Ноябрь 2017
24.01.2018 18:00 Продажи домов на вторичном рынке жилья США Декабрь 2017
24.01.2018 18:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 13 по 19 января
24.01.2018 20:00 Данные о безработице во Франции Декабрь 2017
25.01.2018 12:00 Индекс доверия к экономике Германии института Ifo Январь 2018
25.01.2018 12:00 Объем промышленных заказов в Италии Ноябрь 2017
25.01.2018 15:45 Процентная ставка ЕЦБ Январь 2018
25.01.2018 16:30 Заявки на пособие по безработице в США С 14 по 20 января
25.01.2018 16:30 Объемы розничных продаж в Канаде Ноябрь 2017
25.01.2018 16:30 Предварительные данные по запасам на оптовых складах США Декабрь 2017
25.01.2018 16:30 Число получающих пособие по безработице в США С 07 по 13 января
25.01.2018 18:00 Индекс опережающих экономических показателей США Декабрь 2017
25.01.2018 18:00 Продажи домов на первичном рынке жилья США Декабрь 2017
26.01.2018 10:45 Индекс доверия потребителей к экономике Франции Январь 2018
26.01.2018 10:45 Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции Январь 2018
26.01.2018 12:00 Изменение денежной массы в еврозоне Декабрь 2017
26.01.2018 12:30 Предварительная оценка ВВП Великобритании IV квартал 2017
26.01.2018 16:30 Изменение потребительских цен в Канаде Декабрь 2017
26.01.2018 16:30 Предварительная оценка ВВП США IV квартал 2017
26.01.2018 16:30 Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США Декабрь 2017

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