Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 69,4007 руб.

19 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1493 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,4007 руб.

Минимальный курс евро составил 69,22 руб., максимальный - 69,515 руб. Было заключено 2447 сделок. Объем торгов составил 10474,23 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 69,41 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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