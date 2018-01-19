ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 69,2582 руб.

19 января. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 19 января, составляет 69,2582 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 8,52 коп.

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 11,14 пункта (0,485%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2286,33 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По... Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 38765,592 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 22,042 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 566 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,5884 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1525 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,394 руб. Минимальный курс евро составил 69,2175 руб.,... Минимальный курс евро составил 69,2175 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 182 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8431 руб. Минимальный курс юаня составил 8,8318 руб., максимальный - 8,86... Минимальный курс юаня составил 8,8318 руб., максимальный - 8,86... читать дальше

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В ходе Всемирного экономического форума в Давосе (пройдет с 23 по 26 января) будет объявлено об участии России в ряде проектов, связанных с развитием технологий, сказал журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин. "Для России финансовая составляющая Давосского... "Для России финансовая составляющая Давосского... читать дальше

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Рынок акций РФ в пятницу ушел в минус вслед за корректирующейся нефтью. Между тем, в пятницу азиатские рынки обновили рекорды в ожидании сильных квартальных отчетов компаний. Новые исторические максимумы установили индикаторы в Гонконге и Сиднее, а также сводный индекс... Между тем, в пятницу азиатские рынки обновили рекорды в ожидании сильных квартальных отчетов компаний. Новые исторические максимумы установили индикаторы в Гонконге и Сиднее, а также сводный индекс... читать дальше

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Текущие цены на нефть не обеспечивают долгосрочной устойчивости рынка, форвардные контракты указывают, что цены не будут превышать $60 за баррель с ближайшие годы, сказал журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин. "Можно посмотреть просто на рыночные... "Можно посмотреть просто на рыночные... читать дальше

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Только 8% европейских предприятий, поставлявших ранее свое продовольствие в РФ, смогут вернуться на российский рынок в случае снятия продовольственного эмбарго. Пока во взаимоотношениях с ЕС в этой сфере сохраняется тупик, считает руководитель Россельхознадзора Сергей... читать дальше

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Сингапурская фондовая биржа (SGX) разрешит размещение двух классов акций компаниями в рамках IPO на бирже позднее в этом году, пишет газета Financial Times. Такой шаг, как ожидается, сделает биржу более привлекательной для проведения крупных IPO. Такой шаг, как ожидается, сделает биржу более привлекательной для проведения крупных IPO. "Сингапур... "Сингапур... читать дальше

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"Росагролизинг", "Московская биржа" и финансовая группа БКС запустили новый инструмент, который позволит сельхозпроизводителям получать технику в лизинг под залог зерна. Чтобы воспользоваться новой схемой, фермер должен отвезти зерно на элеватор, аккредитованный... Чтобы воспользоваться новой схемой, фермер должен отвезти зерно на элеватор, аккредитованный... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в январе упал до 94,4 пункта - минимального уровня с июля 2017 года, по сравнению с 95,9 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета. Аналитики в среднем ожидали повышения до 98 пунктов,... Аналитики в среднем ожидали повышения до 98 пунктов,... читать дальше

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Фондовый рынок США в начале торгов в пятницу демонстрирует в основном позитивную динамику на фоне ослабления угрозы шатдауна, сообщает MarketWatch. Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:11 мск снизился на 0,1% и составил 25990,7 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:11 мск снизился на 0,1% и составил 25990,7 пункта. Между... Между... читать дальше

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"Газпром" по дипломатическим каналам получил разрешение органов власти Турецкой Республики на строительство второй нитки морского участка газопровода до побережья Турции, сообщила российская компания. "Реализация проекта "Турецкий поток" идет полным ходом. В... "Реализация проекта "Турецкий поток" идет полным ходом. В... читать дальше

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Закон, уточняющий регулирование размещения объектов капитального строительства вблизи опасных зон, Госдума РФ может принять в весеннюю сессию, подзаконные акты могут появиться осенью, сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Хамит Мавлияров журналистам в Казани в... читать дальше

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Депутаты фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект о выходе России из Всемирной торговой организации (ВТО). В проекте закона предлагается "признать утратившим силу Федеральный закон от 21 июля 2012 года "О ратификации протокола о присоединении Российской Федерации к... В проекте закона предлагается "признать утратившим силу Федеральный закон от 21 июля 2012 года "О ратификации протокола о присоединении Российской Федерации к... читать дальше

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