Запасы нефти в США упали за период с 5 января по 12 января на 6861 тыс. баррелей, бензина - выросли на 3620 тыс. баррелей

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 3150 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 3992 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1550 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина повысились на 3620 тыс. баррелей и составили 240,942 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg.

18 января. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе упали на 6861 тыс. баррелей - до 412,654 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

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Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт допускает расширение списка поставщиков томатов из Турции. Вместе с тем он не исключает, что предприятия, получившие разрешение на экспорт в РФ, ввозят продукцию других производителей. "Я смотрел списки предприятий, которые недавно... читать дальше

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ХК "Металлоинвест" установил ставку 11-20-го купонов облигаций 2-3-й серий в размере 7,65% годовых, говорится в сообщении эмитента. Облигации общим объемом 10 млрд рублей компания разместила в феврале 2013 года. Ставка текущего купона - 8,9% годовых. По бумагам 7... Облигации общим объемом 10 млрд рублей компания разместила в феврале 2013 года. Ставка текущего купона - 8,9% годовых. По бумагам 7... читать дальше

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Китайско-германское предприятие FAW-Volkswagen планирует выпустить в 2018 году на рынок девять новых моделей автомобилей для реализации поставленной цели по продаже 2,1 млн машин. В их число войдут Audi Q2, Audi Q5 и два внедорожника марки Volkswagen, сообщила... В их число войдут Audi Q2, Audi Q5 и два внедорожника марки Volkswagen, сообщила... читать дальше

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Американские фондовые индексы слабо снижаются в начале торгов в четверг, инвесторы оценивают статданные из США и отчетность крупных компаний. Число домов, строительство которых было начато в США в декабре 2017 года, сократилось на 8,2% по сравнению с предшествующим... Число домов, строительство которых было начато в США в декабре 2017 года, сократилось на 8,2% по сравнению с предшествующим... читать дальше

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Госхолдинг "Росгеология", созданный для повышения стоимости участков недр за счет подтверждения их запасов, сможет заняться разведочным бурением не раньше 2020 года. "Об этом речь идет, в том числе в рамках актуализации (подпрограммы - ИФ) "Воспроизводство... "Об этом речь идет, в том числе в рамках актуализации (подпрограммы - ИФ) "Воспроизводство... читать дальше

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