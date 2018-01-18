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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 5 января по 12 января на 6861 тыс. баррелей, бензина - выросли на 3620 тыс. баррелей
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18 января 2018 года 19:01
Запасы нефти в США упали за период с 5 января по 12 января на 6861 тыс. баррелей, бензина - выросли на 3620 тыс. баррелей
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18 января. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 6861 тыс. баррелей - до 412,654 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 3620 тыс. баррелей и составили 240,942 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 3887 тыс. баррелей, достигнув 139,201 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 3150 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 3992 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1550 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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.18 января 2018 года 19:15
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.18 января 2018 года 19:15
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.18 января 2018 года 19:01
Запасы нефти в США упали за период с 5 января по 12 января на 6861 тыс. баррелей, бензина - выросли на 3620 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 6861 тыс. баррелей - до 412,654 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 3620 тыс. баррелей и составили 240,942 млн баррелей,... читать дальше
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