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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 69,173 руб.
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18 января 2018 года 08:03

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 69,173 руб.

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18 января. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 января, составляет 69,173 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 14,87 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 20 пункта (0,886%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2277,89 пункта.

После нулевого старта индекс РТС начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням...    читать дальше
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17 января 2018 года 19:30
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 17 января выросла на 0,27% и составила 25379,029 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 25379,029 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 67,417 млрд руб., или на...
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17 января 2018 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 56,7246 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2897 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,7246 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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17 января 2018 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,8031 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 386 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8031 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,7865 руб., максимальный - 8,845...    читать дальше
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17 января 2018 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 69,3015 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2784 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,3015 руб.

Минимальный курс евро составил 69,0475 руб.,...    читать дальше
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17 января 2018 года 19:00
Индекс МосБиржи прибавил 0,9%, индекс РТС - 0,3%
Рынок акций РФ завершил торги ростом на фоне общемировой коррекции после ралли.

В среду снизилась фондовая Азия (просели Япония и Китай) после роста до исторических максимумов в предыдущие сессии.

В минусе торговалась Европа.

Рынок акций США в среду...    читать дальше
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17 января 2018 года 18:52
Минсельхоз подготовил 4 законопроекта по совершенствованию оборота сельхозземель
Минсельхоз подготовил четыре законопроекта по совершенствованию оборота земель сельхозназначения.

"Необходимо совершенствовать законодательство, чтобы быстрее возвращать земли в оборот. Для дальнейшего развития законодательства Минсельхоз подготовил четыре...    читать дальше
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17 января 2018 года 18:40
В 1-м чтении принят законопроект об именных сберегательных и депозитных сертификатах
Госдума в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, который регулирует порядок обращения именных сберегательных (для физлиц и предпринимателей) и депозитных (для юрлиц) сертификатов, исключив норму о действии данных сертификатов на предъявителя.

По...    читать дальше
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17 января 2018 года 18:29
Индонезия вошла в число крупных покупателей зерна из РФ
Индонезия в этом сельхозгоду (июль 2017-июнь 2018 гг.) вошла в число лидеров по покупке российской пшеницы и через несколько лет может потеснить с первого места Египет, прогнозирует генеральный директор центра "ПроЗерно" Владимир Петриченко.

"Мы долго шли к этому, была...    читать дальше
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17 января 2018 года 18:26
РЖД выкупили по оферте 0,4% выпуска бондов 17-й серии на 68,4 млн руб.
ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в рамках оферты приобрело 68 тыс. 371 биржевую облигацию 17-й серии по цене 100% от номинала, говорится в сообщении эмитента.

Объем выпуска составляет 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила...    читать дальше
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17 января 2018 года 18:18
Курс биткойна опустился ниже $10000
Курс биткойна в среду опустился ниже отметки в $10000. Таким образом, стоимость криптовалюты по сравнению с максимумом, зафиксированным лишь месяц назад, упала вдвое.

Согласно данным CoinDesk на 18:00 мск, курс биткойна составляет $9469,64, что на 17% ниже уровня по...    читать дальше
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17 января 2018 года 18:12
ВЭБ завершил размещение бондов ПБО-001Р-К003 и ПБО-001Р-К004 на 30 млрд рублей
Внешэкономбанк (ВЭБ) полностью разместил облигации серий ПБО-001Р-К003 и ПБО-001Р-К004 общим объемом 30 млрд рублей, говорится в сообщениях кредитной организации.

Сбор заявок инвесторов на выпуски прошел 16 января. Ставка 1-го купона обоих выпусков - 7,45%...    читать дальше
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17 января 2018 года 18:09
Goldman Sachs впервые за 6 лет получил убыток за квартал
Американский банк Goldman Sachs Group Inc.получил чистый убыток в четвертом квартале 2017 года в размере $1,93 млрд, или $5,51 в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью в размере $2,35 млрд, или $5,08 на акцию, за аналогичный период 2016 года, Как сообщается в...    читать дальше
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17 января 2018 года 17:58
"ФосАгро" размещает евробонды на $500 млн под 3,95% при спросе свыше $2,4 млрд - источник
"ФосАгро" размещает евробонды на $500 млн под 3,95%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Сделка проходит при существенном спросе со стороны инвесторов: итоговый объем заявок на еврооблигации компании с погашением в апреле 2023 года превысил $2,4 млрд....    читать дальше
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17 января 2018 года 17:58
Россияне банкротились в 2017 году в 1,5 раза чаще
Суды в РФ в 2017 году признали банкротами 29876 граждан, включая индивидуальных предпринимателей, следует из данных "Федресурса" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, bankrot.fedresurs.ru). По сравнению с 2016 годом число граждан-банкротов выросло в 1,5...    читать дальше
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17 января 2018 года 17:49
К 2021 году число китайских туристов в мире достигнет 200 млн - прогноз экспертов
К 2021 году число путешествующих по миру китайских туристов достигнет 200 млн, сообщает британское издание Daily Mail.

"Свыше 135 млн международных путешествий совершили граждане Китая в 2016 году. Быстрый рост числа туристов, выезжающих за рубеж, начался в этой стране...    читать дальше
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