Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 56,7041 руб.

17 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2848 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,7041 руб.

Минимальный курс доллара США составил 56,5375 руб., максимальный - 56,96 руб. Было заключено 16924 сделки. Объем торгов составил 110229,6 млн руб., что на 45% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 56,8125 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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