Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2878,4 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2023,33 млрд руб.

17 января. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 17 января составили по Российской Федерации 2878,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2544,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2656,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2309 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 17 января составили 2023,33 млрд руб. против 2018,41349 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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