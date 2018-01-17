ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 56,3878 руб.

17 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 января, составляет 56,3878 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 3,09 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 25379,029 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 67,417 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2897 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,7246 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 386 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8031 руб. Минимальный курс юаня составил 8,7865 руб., максимальный - 8,845... Минимальный курс юаня составил 8,7865 руб., максимальный - 8,845... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2784 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,3015 руб. Минимальный курс евро составил 69,0475 руб.,... Минимальный курс евро составил 69,0475 руб.,... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги ростом на фоне общемировой коррекции после ралли. В среду снизилась фондовая Азия (просели Япония и Китай) после роста до исторических максимумов в предыдущие сессии. В среду снизилась фондовая Азия (просели Япония и Китай) после роста до исторических максимумов в предыдущие сессии. В минусе торговалась Европа. В минусе торговалась Европа. Рынок акций США в среду... Рынок акций США в среду... читать дальше

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Минсельхоз подготовил четыре законопроекта по совершенствованию оборота земель сельхозназначения. "Необходимо совершенствовать законодательство, чтобы быстрее возвращать земли в оборот. Для дальнейшего развития законодательства Минсельхоз подготовил четыре... "Необходимо совершенствовать законодательство, чтобы быстрее возвращать земли в оборот. Для дальнейшего развития законодательства Минсельхоз подготовил четыре... читать дальше

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Госдума в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, который регулирует порядок обращения именных сберегательных (для физлиц и предпринимателей) и депозитных (для юрлиц) сертификатов, исключив норму о действии данных сертификатов на предъявителя. По... По... читать дальше

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Индонезия в этом сельхозгоду (июль 2017-июнь 2018 гг.) вошла в число лидеров по покупке российской пшеницы и через несколько лет может потеснить с первого места Египет, прогнозирует генеральный директор центра "ПроЗерно" Владимир Петриченко. "Мы долго шли к этому, была... "Мы долго шли к этому, была... читать дальше

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ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в рамках оферты приобрело 68 тыс. 371 биржевую облигацию 17-й серии по цене 100% от номинала, говорится в сообщении эмитента. Объем выпуска составляет 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила... Объем выпуска составляет 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила... читать дальше

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Курс биткойна в среду опустился ниже отметки в $10000. Таким образом, стоимость криптовалюты по сравнению с максимумом, зафиксированным лишь месяц назад, упала вдвое. Согласно данным CoinDesk на 18:00 мск, курс биткойна составляет $9469,64, что на 17% ниже уровня по... Согласно данным CoinDesk на 18:00 мск, курс биткойна составляет $9469,64, что на 17% ниже уровня по... читать дальше

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Внешэкономбанк (ВЭБ) полностью разместил облигации серий ПБО-001Р-К003 и ПБО-001Р-К004 общим объемом 30 млрд рублей, говорится в сообщениях кредитной организации. Сбор заявок инвесторов на выпуски прошел 16 января. Ставка 1-го купона обоих выпусков - 7,45%... Сбор заявок инвесторов на выпуски прошел 16 января. Ставка 1-го купона обоих выпусков - 7,45%... читать дальше

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Американский банк Goldman Sachs Group Inc.получил чистый убыток в четвертом квартале 2017 года в размере $1,93 млрд, или $5,51 в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью в размере $2,35 млрд, или $5,08 на акцию, за аналогичный период 2016 года, Как сообщается в... читать дальше

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"ФосАгро" размещает евробонды на $500 млн под 3,95%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. Сделка проходит при существенном спросе со стороны инвесторов: итоговый объем заявок на еврооблигации компании с погашением в апреле 2023 года превысил $2,4 млрд.... Сделка проходит при существенном спросе со стороны инвесторов: итоговый объем заявок на еврооблигации компании с погашением в апреле 2023 года превысил $2,4 млрд.... читать дальше

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Суды в РФ в 2017 году признали банкротами 29876 граждан, включая индивидуальных предпринимателей, следует из данных "Федресурса" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, bankrot.fedresurs.ru). По сравнению с 2016 годом число граждан-банкротов выросло в 1,5... читать дальше

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К 2021 году число путешествующих по миру китайских туристов достигнет 200 млн, сообщает британское издание Daily Mail. "Свыше 135 млн международных путешествий совершили граждане Китая в 2016 году. Быстрый рост числа туристов, выезжающих за рубеж, начался в этой стране... "Свыше 135 млн международных путешествий совершили граждане Китая в 2016 году. Быстрый рост числа туристов, выезжающих за рубеж, начался в этой стране... читать дальше

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Американские фондовые индексы повышаются в среду и могут обновить исторические максимумы. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:53 мск 17 января увеличился на 102,36 пункта (0,40%) и составил 25895,22 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:53 мск 17 января увеличился на 102,36 пункта (0,40%) и составил 25895,22 пункта. Standard & Poor's 500 поднялся на 6... Standard & Poor's 500 поднялся на 6... читать дальше

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