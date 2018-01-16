Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,7645 руб.

16 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 84 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7645 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,753 руб., максимальный - 8,777 руб. Было заключено 123 сделки. Объем торгов составил 193,15 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,769 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.