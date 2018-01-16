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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 17 января
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16 января 2018 года 15:00

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 17 января

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16 января. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 17 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2420,14 (-13,26) руб./грамм; на серебро - 31,41 (+0,39) руб./грамм; на платину - 1796,59 (-6,27) руб./грамм; на палладий - 2014,14 (-29,7) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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Цены на нефть снижаются
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Минимальный курс доллара США составил 56,3 руб.,...    читать дальше
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