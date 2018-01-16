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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 17 января в размере 69,0243 руб.
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16 января 2018 года 12:22
ЦБ РФ установил курс евро с 17 января в размере 69,0243 руб.
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16 января. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 января, составляет 69,0243 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 20,69 коп. Это автоматическое сообщение.
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Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 16 января снизилась на 0,62% и составила 38102,354 млрд руб.
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