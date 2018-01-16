ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 68,8174 руб.

16 января. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 16 января, составляет 68,8174 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 56,12 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 38102,354 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 237,337 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 198 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,4325 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 84 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7645 руб. Минимальный курс юаня составил 8,753 руб., максимальный - 8,777... Минимальный курс юаня составил 8,753 руб., максимальный - 8,777... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 966 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,007 руб. Минимальный курс евро составил 68,865 руб.,... Минимальный курс евро составил 68,865 руб.,... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе вслед за дешевеющей нефтью. Цены на нефть снижаются на опасениях слишком быстрого подъема рынка за последнее время. Цены на нефть снижаются на опасениях слишком быстрого подъема рынка за последнее время. С одной стороны, быстрый подъем цен на нефть за последнее время является следствием сокращения... С одной стороны, быстрый подъем цен на нефть за последнее время является следствием сокращения... читать дальше

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Цены на нефть снижаются на опасениях слишком быстрого подъема рынка за последнее время. С одной стороны, быстрый подъем цен на нефть за последнее время является следствием сокращения предложения и увеличения спроса на мировом рынке, а с другой - способствует увеличению... С одной стороны, быстрый подъем цен на нефть за последнее время является следствием сокращения предложения и увеличения спроса на мировом рынке, а с другой - способствует увеличению... читать дальше

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Рынок акций Бразилии растет во вторник, увеличив подъем с начала года до 5%. Основной фондовый индекс Бразилии iBovespa прибавил 0,6% и впервые в истории поднялся выше 80 000 пунктов. Рост рынка обусловлен усиливающимися сигналами о восстановлении экономики - инвесторы... читать дальше

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Рост производства в обрабатывающих отраслях российской промышленности в 2017 году составил около 1%, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров журналистам в кулуарах Гайдаровского форума. "У нас практически все отрасли промышленности (обрабатывающей) в положительной... "У нас практически все отрасли промышленности (обрабатывающей) в положительной... читать дальше

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Правительство будет дифференцированно повышать утилизационный сбор, в среднем индексация, которая пройдет предположительно в феврале, составит около 15%, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах Гайдаровского форума. "Что касается автомобилей,... "Что касается автомобилей,... читать дальше

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Американские фондовые индексы растут, обновляя исторические максимумы, поскольку трейдеры возвращаются после длинных выходных в приподнятом настроении и ждут позитивного сезона отчетности компаний. Dow Jones Industrial Average впервые в истории превысил отметку 26000... Dow Jones Industrial Average впервые в истории превысил отметку 26000... читать дальше

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Профицит консолидированного бюджета РФ в январе-ноябре 2017 года составил 370,3 млрд рублей, сообщается в информации на сайте Федерального казначейства. Годом ранее консолидированный бюджет был исполнен с дефицитом 1 трлн 348,4 млрд рублей. Годом ранее консолидированный бюджет был исполнен с дефицитом 1 трлн 348,4 млрд рублей. Доходы... Доходы... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба РФ обратилась к Минфину с просьбой обратиться к "АЛРОСА" с тем, чтобы компания изменила некоторые условия аукциона на газовые активы, заявил глава ФАС Игорь Артемьев. "Учитывая то, что "АЛРОСА" курирует министерство финансов, мы все... "Учитывая то, что "АЛРОСА" курирует министерство финансов, мы все... читать дальше

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В рамках поручения президента РФ гражданам и индивидуальным предпринимателям будет списано 41 млрд руб. и 15,8 млрд руб. просроченной налоговой задолженности соответственно, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках совещания президента Владимира Путина с членами... читать дальше

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АО "Ипотечный агент Номос" (SPV-компания банка "ФК Открытие" (MOEX: OFCB)) приняло решение 7 февраля досрочно погасить облигации классов "А" номинальным объемом 3 млрд 753,253 млн рублей и класса "Б" объемом 1 млрд 251,084 млн рублей, говорится в сообщениях... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба предлагает скорректировать закон о торговле, прописав в нем, что его действие не распространяется на непрофильный ритейл - например, на аптечные сети и АЗС. "Мы исходим из того, что было бы логично дополнить закон о торговле... "Мы исходим из того, что было бы логично дополнить закон о торговле... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1373 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,4184 руб. Минимальный курс доллара США составил 56,3 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 56,3 руб.,... читать дальше

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