Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,7561 руб.

15 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 142 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7561 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,73 руб., максимальный - 8,786 руб. Было заключено 172 сделки. Объем торгов составил 306,16 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,782 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.