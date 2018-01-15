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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,7561 руб.
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15 января 2018 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,7561 руб.
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15 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 142 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7561 руб. Минимальный курс юаня составил 8,73 руб., максимальный - 8,786 руб. Было заключено 172 сделки. Объем торгов составил 306,16 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,782 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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15 января 2018 года 19:25
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 15 января выросла на 0,55% и составила 25517,902 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 25517,902 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 139,269 млрд руб., или на...
.15 января 2018 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 56,4132 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1844 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,4132 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.15 января 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5694 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,0881 руб. Минимальный курс евро составил 68,4 руб.,... читать дальше
.15 января 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 142 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7561 руб. Минимальный курс юаня составил 8,73 руб., максимальный - 8,786... читать дальше
.15 января 2018 года 18:59
Рынок акций РФ, открывшийся в мажоре, завершил понедельник противоречиво. Фондовые индикаторы Европы изменялись без единой динамики в ходе торгов. Азиатские рынки акций закрылись разнонаправленными изменениями. Котировки фьючерсов на индексы США с утра... читать дальше
.15 января 2018 года 18:50
В России первая пачка сигарет с цифровой маркировкой выйдет с конвейера в феврале, сообщил председатель совета директоров "Центра развития перспективных технологий" (ЦРПТ) Михаил Дубин, слова которого приводятся в сообщении компании. "Дочка" ЦРПТ - ООО "Оператор-ЦРПТ" -... читать дальше
.15 января 2018 года 18:43
"Московская биржа" зарегистрировала биржевые облигации ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) серии 001Р-07 объемом 10 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен... читать дальше
.15 января 2018 года 18:38
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) "О'Кей" на уровне "В+" с прогнозом "стабильный", говорится в сообщении агентства. Также были подтверждены рейтинг приоритетного необеспеченного долга компании на уровне... читать дальше
.15 января 2018 года 18:35
"Московская биржа" зарегистрировала биржевые облигации Внешэкономбанка (ВЭБ) серии ПБО-001Р-К003 и ПБО-001Р-К004 общим объемом 30 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпускам присвоены идентификационные номера... читать дальше
.15 января 2018 года 18:28
Объем грузоперевозок по Северному морскому пути (СМП) по итогам 2017 года составил 10,7 млн тонн, следует из сообщения Федерального агентства морского и речного транспорта. В 2016 грузопоток по СМП достиг 7,5 млн тонн - таким образом, объем грузоперевозок по Севморпути... читать дальше
.15 января 2018 года 18:18
Производство золота в России в январе-сентябре 2017 года составило 227,89 тонн, сообщил Минфин со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные заводы. Это на 6,4% выше показателя за январь-сентябрь прошлого года (214,12 тонны). Производство... читать дальше
.15 января 2018 года 18:08
Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по рублевым вкладам (без учета вкладов с дополнительными условиями - комбинированных депозитных продуктов) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, в 1-й декаде января 2018 года снизилось до... читать дальше
.15 января 2018 года 17:59
В 2017 года импорт в РФ товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил $202 млрд 283,5 млн долларов США и по сравнению с 2016 годом вырос на 24,3%, свидетельствуют предварительные данные таможенной статистики. В декабре 2017 года стоимостной объем... читать дальше
.15 января 2018 года 17:47
В понедельник британская строительная компания Carillion Plc, также являющаяся крупным государственным подрядчиком, объявила о начале своей ликвидации. Компании пришлось пойти на такую меру, поскольку переговоры с кредиторами и государством о реструктуризации долга не... читать дальше
.15 января 2018 года 17:35
На реконструкцию второй летной зоны "Домодедово" из федерального бюджета планируется выделить 406 млн руб.
Россия выделит до 405,6 млн руб. на 2-й этап реконструкции второй летной зоны аэропорта "Домодедово", следует из материалов системы "СПАРК-Маркетинг". Согласно материалам, структура Росавиации, ФГУП "Администрация аэропорта Домодедово" ("ААД"), объявила конкурс с... читать дальше
.15 января 2018 года 17:22
Данные по спаду в строительстве в октябре-ноябре 2017 года не согласуются с данными по устойчивому росту выпуска стройматериалов с мая 2017 года, возможно в дальнейшем они будут пересмотрены, говорится в мониторинге Минэкономразвития РФ о ситуации в... читать дальше
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